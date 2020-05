Confinement : les théâtres strasbourgeois inquiets pour l'avenir

De nombreux festivals sont annulés ce printemps et cet été dans le Grand Est en raison du Covid-19 et des contraintes du confinement.

Les salles de spectacle sont fermées. Comédiens, techniciens, musiciens, responsables de salles ou de compagnie, tous ont dû freiner leurs activités. Et ignorent quand ils pourront retrouver une activité normale.

Le Théâtre de Bussang, dans les Vosges, ne proposera pas de saison estivale.

Garder le lien avec le public

A Strasbourg, le Théâtre du Maillon propose à ses abonnés de renoncer au remboursement de leurs billets pour soutenir les artistes. Sa directrice, Barbara Engelhardt, a décidé de rester en lien avec les abonnés du Maillon par téléphone, chaque mardi après-midi.

L'Espace K, bien connu pour ses humoristes, espère aussi que ses spectateurs se montreront compréhensifs. L'Espace K en a attiré 15.000 la saison dernière.

La structure strasbourgeoise, qui emploie cinq personnes, se finance essentiellement grâce aux recettes de ses soirées. Les annulations de ce printemps représentent déjà un sérieux trou dans la caisse, 12.000 euros, selon les premières évaluations.

Son programmateur, Jean-Luc Falbriard, a réussi à différer plusieurs spectacles, qu'il proposera cet automne et début 2021. Avec les mesures de distanciation physique prônées par le gouvernement, il s'interroge aussi sur son métier de comédien. Le Capitaine Sprütz, son personnage fétiche, a besoin du rire du public pour se déployer.

Jouer devant des masques et des chaises vides, la crainte des acteurs

Christophe Feltz, le directeur artistique du Théâtre Lumière, ne pourra pas jouer de sitôt son hommage à Boris Vian, le nouveau spectacle qu'il comptait dévoiler ce printemps. Il se demande aussi à quoi ressembleront les salles de théâtre après l’été : "j'imagine des salles clairsemées, avec de la distance entre chaque spectateur et des gens masqués. Mais nous (les comédiens), on ne peut pas jouer masqués ! La magie de notre art, c'est bien un partage en direct avec d'autres êtres humains !"

Le Théâtre Lumière lance d'ailleurs un appel aux dons pour se rallumer à l'issue de cette crise.

Le TNS soutient ses intermittents

Toutes les salles, toutes les compagnies, comptent sur la fidélité du public pour se refaire une santé.

Le directeur du Théâtre national de Strasbourg présentera la saison 2020-2021 en ligne à ses abonnés, le 19 juin. Il a choisi de programmer en début de saison, cet automne, les spectacles à petite jauge. Les productions de plus grande ampleur seront proposées au public début 2021.

En attendant, le TNS a maintenu les contrats de ses comédiens et autres intermittents du spectacle conclus pour ce printemps. Il s'agit de sauver une profession directement menacée par la disparition des festivals et grands rendez vous culturels du printemps et de l'été.

Stanislas Nordey a aussi signé dans Le Monde, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Omar Sy et de très nombreux autres comédiens, une tribune qui invite le président de la République à ne pas oublier la culture dans ses mesures de soutien à la vie économique. Appel entendu. Emmanuel Macron promet des annonces en ce sens dès mercredi 5 mai 2020.