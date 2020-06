Confinement : les ventes de voitures neuves divisées par trois en Pays de la Loire

Pendant la période de confinement, entre le 17 mars et le 10 mai, les ventes de voitures neuves ont été divisées par trois, selon la DREAL des Pays de la Loire. Au mois de mai, 4.817 voitures neuves ont été immatriculées dans la région, soit une baisse de 35% par rapport à mai 2019.

Le confinement des ménages à leur domicile et la fermeture des concessions automobiles a entraîné un effondrement des ventes de voitures neuves. La DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, publie ce vendredi son bulletin mensuel sur les immatriculations de véhicules neufs. Et ce mois-ci, la DREAL constate une baisse de 35,6% de ces immatriculations par rapport à mai 2019.

Cette chute fait suite à l'effondrement des ventes de véhicules neufs pendant le confinement, entre le 17 mars et le 10 mai. Ces ventes ont été divisées par trois sur cette période, précise la DREAL, avec une baisse de 71% en mars, et 88% en avril pour les voitures neuves.