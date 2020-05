Confinement : les visites virtuelles, un atout pour les agences immobilières

Mesures barrières obligent : nous devons limiter nos contacts avec les personnes extérieures à notre foyer. Pour beaucoup, le confinement a mis des projets en suspens. C'est le cas d'Amandine, une castelroussine en quête d'un nouveau logement.

Visiter une maison... depuis son canapé

Grâce aux visites virtuelles, Amandine, a pu avancer dans ses recherches immobilières. Comme quoi, le confinement a du bon : tout le monde est à la maison, plus besoin de synchroniser ses agendas pour une visite sur place.

"Au début du confinement, je me disais que j'allais encore perdre du temps pour trouver une maison. Déjà qu'en temps normal, ce n'est pas facile de trouver une date et un horaire qui convienne à tout le monde... mais là, je peux continuer de faire du repérage, et toute la famille peut visiter en même temps ! C'est superbe !"

Des caméras à 360°

Concrètement, ces visites sont possibles grâce à des caméras à 360 degrés installées dans le bien immobilier, les acquéreurs peuvent ainsi se déplacer à l'intérieur en suivant les commentaires de l'agent immobilier, en direct. Un système lui permet de prendre la main sur votre téléphone, et de vous montrer les différentes pièces de l'appartement ou de la maison. La visite achevée, vous pouvez vous balader tout seul dans votre (peut-être) future demeure !

Pour les agences, un moyen de conserver une activité commerciale

Ludovic Dagois, le gérant d'Adressimmo est formel : cette technologie lui permet de garder le lien avec sa clientèle. L'outil n'est certes pas nouveau, il l'a découverte en novembre 2019 et l'a mise en place dans son agence peu avant le confinement.

"Je suis même étonnée de voir autant de clients toujours en recherche. Il fallait aussi penser aux clients qu'on avait déjà, ne pas les abandonner. Normalement, nous aurions dû fermer, mais avec les visites virtuelles, nous conservons 10% de notre activité."