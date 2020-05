Confinement : le chiffre d'affaire des stations chute d'environ 20% sur la saison

Le bilan de la saison hivernale aurait pu être très bon pour les stations, avec une fréquentation en hausse pendant les vacances de Noël et en janvier, des chiffres corrects en février et de bonnes perspectives pour le printemps. Mais leur fermeture brutale le 15 mars change évidemment la donne.

Joël Retailleau est le directeur général de l'Association nationale des maires des stations de montagne. Il dresse le bilan : "le volume des nuitées accuse un recul de quasiment 21%" expose-t-il, et "pour la majorité des stations interrogées, les pertes se situent entre moins 15 et moins 25% du chiffre d'affaire. Globalement, c'est environ moins 20% pour l'ensemble du secteur". Et en ce qui concerne la fréquentation, Domaines Skiables de France constate une baisse globale de 16% sur l'ensemble des stations.

Jusqu'à un tiers du chiffre d'affaire en moins pour certaines des plus hautes stations

Sur le chiffre d'affaire, des stations ont été plus touchées que d'autres. Joël Retailleau ajoute : "pour 9% d'entre elles, la perte de chiffre d'affaire est supérieure à 30%". Les stations concernées sont celles qui avaient la possibilité d'avoir une saison plus longue, du fait de leur situation géographique, plus en hauteur. "Type Val Thorens", précise-t-il.

Le confinement est arrivé en seconde partie de saison, ce qui a permis aux stations de constituer un peu de trésorerie. Toutefois, l'impact financier est là, et certains investissements ne peuvent pas se faire "ou ne se feront pas". Le directeur général de l'Association nationale des maires des stations de montagne souhaite voir l'activité reprendre rapidement.

Faire revenir dès que possible les vacanciers pour relancer la machine - Joël Retailleau

"L'urgence c'est de relancer l'activité touristique, ça passe par une campagne de communication ciblée sur la clientèle française, avec un discours basés sur les atouts de la montagne. Nos stations offrent de grands espaces qui permettent la distance physique, de manière à rassurer les vacanciers" développe Joël Retailleau. Restent encore quelques inconnues quant au calendrier du déconfinement, pour préparer la saison estivale, ce qui "devrait être clarifié dans les toutes prochaines semaines" estime-t-il.