Confinement : "notre survie dépendra des consommateurs" selon une commerçante mulhousienne

Les consommateurs ont un rôle très important à jouer en ce reconfinement explique Patricia Vest, présidente de l'association de commerçants "Coeur de Mulhouse". "Nous sommes des commerçants responsables, nous ne réclamons pas d'ouverture coûte que coûte", souligne-t-elle. "Mais les grandes surfaces ne doivent pas pouvoir vendre de produits non essentiels", ajoute Patricia Vest alors que la liste des produits non essentiels doit être définie par décret en ce mardi 3 novembre.

Si les consommateurs diffèrent leurs achats, nous serons sauvés.

La présidente de l'association de commerçants à Mulhouse lance aussi un appel aux habitants. "Notre survie ou notre mort dépendra aussi des consommateurs. Ils doivent différer leurs achats et venir en masse dès la réouverture, et là on sera sauvé."

Patricia Vest se veut optimiste, même si elle estime que certains commerces ne s'en relèveront pas. Elle demande d'ailleurs des "aides effectives" au gouvernement. "Il y a eu des gages, des promesses, mais tout n'a pas été fait lors du premier confinement. Nous voulons des aides effectives. Vous imaginez nos villes sans commerces ?"