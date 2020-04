Confinement : plusieurs librairies lorraines rouvrent (partiellement) leurs portes

Les libraires de Lorraine n'attendent pas tous le 11 mai et le début du déconfinement pour reprendre leur activité. Certains ont décidé ces derniers jours de passer la vitesse supérieure en organisant des temps de retraits de commande.

Seulement des retraits de commandes

A Nancy, par exemple, la librairie Didier se lance ce mardi de 14h30 à 17 heures ou sur rendez-vous avec un retrait de commande sur le pas de la porte et des paiements uniquement par carte bancaire. Du côté du hall du livre, toujours à Nancy, le rayon presse est de nouveau ouvert depuis ce lundi et les commandes en ligne sont de nouveau actives avec un envoi par voie postale ou un retrait dans les trois jours de 9 heures à 15 heures. Même système de retrait pour la librairie spécialisée dans la bande dessinée "La parenthèse" avec trois créneaux prévus pour cela, les mercredis, vendredis et samedis.

"Un retrait sans contact", c'est l'appellation retenue par la librairie Le Neuf à Saint-Dié-des-Vosges qui propose de récupérer son ouvrage à l'arrière de la boutique du mardi au vendredi de 10 heures à midi.

"Quai des Mots" ne veut pas mettre en place de drive

En revanche, à Epinal, la librairie "Quai des Mots " reste porte close. Dans un post publié sur sa page Facebook, l'équipe s'en explique et assume de ne pas mettre en place de drive : "comment respecter les règles du confinement dans l'intérêt de tous et suggérer à de plus en plus de personnes de sortir en ville ?" Il n'y a pas davantage de livraisons pour ne pas encombrer les centres de tri et solliciter davantage les facteurs et livreurs. "Redécouvrez vos bibliothèques", c'est le message de la librairie spinalienne.