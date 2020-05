Confinement : "pour les centres équestres de la Manche, c'est la double peine"

Les centres équestres sont durement touchés économiquement par la crise du coronavirus. "La situation est délicate", décrit Patrice Cottin, président du comité départemental d'équitation de la Manche.

"C'est la double peine, on a la fermeture administrative, mais il faut continuer à entretenir et soigner les chevaux qui finissent pas coûter cher", explique-t-il. "On a fait une étude, c'est pas loin de 300.000 euros de coûts à leur charge."

Des charges, sans rentrée d'argent.. Un dilemme qui touche personnellement ce propriétaire d'un centre à Saint-Pair-sur-Mer, pour qui cela représente 5.000 euros de frais par mois : "il a fallu faire des prêts et faire appel à la solidarité des cavaliers, la fédération a mis en place un plan d'aide appelé "cavaliers solidaires."

En attente des aides

Des aides ont été annoncée par le conseil départemental et l'État, mais c'est un "paradoxe" pour Patrice Cottin. "On a un effet d'annonce, l'État va lancer des aides, mais il faudra monter des dossiers, ça prendra plusieurs mois. Il y a déjà des aides de 1.500 euros, mais beaucoup de collègues n'ont pas pu la toucher."

Concernant le report des charges de la MSA, la sécurité sociale agricole, "ce n'est pas acquis", selon lui

Selon ce représentant du monde de l'équitation dans la Manche, certains propriétaires vont peut-être envisagés de se séparer de leurs chevaux. "Il faudra trancher, dans certains cas, les chevaux sont en surnombre. C'est un crève-coeur de se séparer de compagnons de toujours, mais la question va se poser."

Depuis le 24 avril, les propriétaires de chevaux ont été autorisés à s'occuper de leurs chevaux en attendant la réouverture des centres le 11 mai.