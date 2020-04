Confinement : pour Pâques, la chocolaterie Auzou rouvre ses boutiques et un drive à Val-de-Reuil

L'atelier Auzou à Val-de-Reuil s'est lancé dans la production d'oeufs, de poules et de poissons depuis une semaine et depuis lundi, les chocolatiers se sont attaqués aux sujets fantaisie. "On tatonne, on fait au fur et à mesure de ce qu'on vend" relate Sonia Auzou, chocolatière depuis 27 ans. Les effluves chocolatés embaument à nouveau les boutiques de l'artisan chocolatier dans ses boutiques d'Évreux, Rouen, Le Havre et Amiens, qui proposent toutefois une offre plus limitée que l'an dernier.

Dans la boutique d'Evreux, Isabelle accueille les clients et les consignes sont strictes : pas plus d'un client à la fois dans le magasin © Radio France - Laurent Philippot

Vos chocolats au drive

L'artisan a fait le choix de mettre en place un service drive depuis cette semaine "les gens nous téléphonent, ils ont un numéro de commande et tout est prêt à l'extérieur et à l'ombre sur le parking de l'atelier de Val-de-Reuil" explique la patronne.

Ca se fait à distance, on ouvre le coffre et s'est terminé"

Aller chercher ses chocolats de Pâques en voiture, la clientèle s'adapte à la situation - Auzou Chocolat

La tradition respectée

Si un chocolatier de Troyes a décidé de surfer sur l'actualité avec des lapins avec des masques chirurgicaux, chez Auzou on privilégie la tradition "le printemps, la verdure, être dehors, le petit pommier" détaille Sonia Auzou.

En plus de Gaston le mouton et Picorette la poulette, vous trouverez aussi chez le chocolat normand Nicolas le jardinier "qui dort sous son pommier avec son petit tablier vert et son chapeau en chocolat au lait", et bien sûr un assortiment d'oeufs et de friture.

Quelques unes des douceurs proposées par le chocolatier Auzou pour Pâques © Radio France - Laurent Philippot

Un chiffre d'affaires qui fond pour Pâques

Depuis la fermeture de ses différentes boutiques en Normandie et en Picardie, l'activité de l'entreprise s'était considérablement ralentie même si quelques clients se sont dirigés vers le site de vente en ligne, "on est passé d'une dizaine de colis par semaine à 200, 250 cette semaine" se console Sonia Auzou, "on a des clients qui sont de Lyon ou de Limoges" mais la patronne le sait déjà, les résultats financiers ne seront pas au rendez-vous alors que Pâques est, après Noël, la période la plus favorable aux achats pour les chocolatiers :

Je vais faire 25% de mon chiffre de Pâques, si ça se passe correctement

Les artisans chocolatiers sont considérés commerces de première nécessité et dans un tweet, Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances "invite tous les Français à continuer d'aller dans les commerces de détail pour leur alimentation" :

Une prise de conscience tardive pour Sonia Auzou qui dénonce certaines décisions : "ils ont cassé l'artisanat, ils ont fait peur aux clients pour tous les emmener dans les supermarchés"

Je trouve dommage qu'on ait pas donner la chance aux centres ville et aux artisans de mieux se défendre"

Le chocolat est un produit de première nécessité "c'est tellement bon pour le moral surtout en ce moment, c'est obligatoire" sourit Sonia Azou qui le rappelle "il faut en manger matin, midi et bien sûr le soir".