Confinement : Romain Mulliez demande au gouvernement de rouvrir les commerces pour les achats de fin d'année

Les magasins dits "non essentiels" sont fermés pendant le confinement. Le patron de Picwictoys, Romain Mulliez, demande la réouverture au plus vite : c'est un enjeu économique et social selon lui

Les supermarchés ont eu 24 heures de plus pour se mettre en conformité : ce mercredi, les rayons dits "non essentiels", comme les vêtements, les jouets, la cosmétique, doivent fermer. Le gouvernement a pris cette décision par souci de justice envers les autres commerces, fermés pendant le confinement.

Nous devons être unis, car l'ennemi est ailleurs

Pour Romain Mulliez, directeur général de l'enseigne nordiste de jouets Picwictoys, et co-président de la fédération des commerces spécialistes des jouets et des produits de l'enfant, cette décision du gouvernement "ne règle pas le problème. Elle règle un problème d'équité qui est important pour tous les commerçants. Maintenant, il faut éviter de tomber dans le piège d'opposer les commerces. Tous les formats sont nécessaires dans les circonstances pour répondre aux consommateurs. Nous devons être unis, car l'ennemi est ailleurs". Autrement dit sur les plateformes comme Amazon.

La quasi-totalité du chiffre d'affaire en fin d'année pour les magasins de jouets

Pour lui, la notion de commerce essentiel est problématique, c'est la saisonnalité qui devrait prévaloir : "dans un magasin de jouet", détaille-t-il, "nous faisons quasiment 100% de notre activité en deux mois en cette fin d'année. Si nous fermons un mois, c'est la moitié du résultat de l'année qui disparaît".

Passer la jauge de 4 à 8 mètres carrés par personne

Reçu par le ministre de l'économie Bruno Le Maire ce mardi matin, Romain Mulliez lui a fait plusieurs proposition "pour renforcer la sécurité dans les magasins, notamment augmenter la jauge à huit mètres carrés par personne, étaler les horaires d'ouverture, ouvrir le dimanche pour lisser la fréquentation".

Rouvrir, c'est en enjeu économique, social, et moral

Et il lance cet appel : "il faut rouvrir tous les commerces, le plus tôt possible, pour répondre aux achats de fin d'année. C'est un enjeu économique, social, psychologique et moral. Car la grande différence avec le premier confinement, c'est que personne ne peut prédire la suite. Les Français ont besoin de se projeter dans quelque chose de positif".