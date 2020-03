Coronavirus et confinement : quels impacts sur nos opérations bancaires ?

Pour les particuliers

Inutile de vous rendre à la Banque de France, ni même d'y déposer un dossier de surendettement dans la boîte à lettre. A Dijon, l'accueil physique est suspendu et tout se fait en privilégiant le télétravail à distance. Dans les banques classiques, on s'organise aussi pour réduire au maximum les contacts physiques. A la banque postale, par exemple, le "face à face" entre clients et conseillers est réduit au strict minimum et réservées aux opérations prioritaires.

La plupart du temps, les rendez-vous avec les conseillers se font désormais, et jusqu’à nouvel ordre, prioritairement par téléphone. Pour vos opérations du quotidien, nous sommes tous invités à utiliser en priorité les services de banque en ligne, sur ordinateur et sur application mobile, ainsi que les services de banque par téléphone. En Côte-d'Or, pour La Poste, seulement quelques agences restent ouvertes au public, dont l'agence principale située place Grangier à Dijon.

La Caisse d'Epargne annonce déjà six agences fermées ce mercredi en Bourgogne-Franche-Comté et sans doute une dizaine d'ici la fin de la semaine. Ses responsables promettent de maintenir ouvertes 34 agences à travers toute la grande région, à savoir au moins une par bassin. Les distributeurs de billets restent approvisionnés pour vos retraits. Les banques ont pour obligation de veiller à la circulation de l'argent, même quand l'économie tourne au ralenti.

Pour les entreprises

Le ministère des finances met en place des mesures de soutien aux entreprises.