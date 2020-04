Confinement : trouver un artisan près de chez soi en Nouvelle-Aquitaine

Durant le confinement France Bleu et les Chambres des Métiers et d’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine vous aident à trouver un artisan ouvert près de chez vous.

France Bleu soutient les artisans ! Vous recherchez un garagiste ouvert, un fleuriste qui assure la livraison à domicile, un boucher ou peut-être un électricien ? Avec le réseau des Chambres de Métiers et d’Artisanat en Nouvelle Aquitaine, retrouvez la carte interactive de celles et ceux qui, près de chez vous, restent à votre service pendant le confinement. Les artisans référencés dans cette carte respectent les mesures de sécurité et les gestes barrières.

► la carte des artisans ouverts durant le confinement

La carte interactive des artisans ouverts en Nouvelle-Aquitaine durant le confinement - CMA

En partenariat avec le réseau des Chambres des Métiers et de l’Artisanat (CMA), les 9 radios France Bleu en Nouvelle Aquitaine se mobilisent, de façon solidaire, et vous informent sur les nombreux artisans en activités près de chez vous durant cette période de confinement.