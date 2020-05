Confinement : "une brasserie sur trois est en danger", selon le syndicat national des brasseurs indépendants

Depuis la crise de Covid-19 et la mise en place du confinement, le monde de la bière souffre. Les brasseurs indépendants lancent un appel à l’aide et une campagne de communication. Ils sont 150 dans le Grand Est, ce qui représente 450 emplois directs. Jean-François Drouin, directeur des Brasseurs de Lorraine à Pont-à-Mousson et président du syndicat national des brasseurs indépendants était l’invité de France Bleu dans le Grand Est ce mercredi 6 mai.

7 brasseurs sur 10 vont perdre plus de la moitié de leurs ventes

La crise sanitaire provoque une chute drastique des ventes. "Les grands groupes sont moins impactés mais nous, les petits brasseurs indépendants, c’est à dire ceux qui produisent des petites quantités de bière partout sur le territoire, on est extrêmement impactés. La dernière enquête menée auprès des brasseurs nous indique qu’ils sont en train de subir une perte de 80 à 100% de leur chiffre d’affaire. On vit vraiment un drame. Il n’y a plus d’argent qui rentre dans les brasseries. C’est très compliqué. Il y a un chiffre qui m’inquiète plus que tout. Dans ce sondage, on voit que 7 brasseurs sur 10 vont perdre plus de la moitié de leurs ventes en 2020. C’est énorme. On est très impactés parce que nos clients sont administrativement fermés, les festivals, les concerts, les bars, les cafés, les restaurants, le tourisme, les marchés… On souffre énormément, indirectement, de la fermeture de nos clients et notamment des CHR, de l’hôtellerie", explique Jean-François Drouin.

Innover pour survivre

Face aux difficultés, les brasseurs indépendants s’organisent. "On essaye d’être innovant pour maintenir un minimum d’activité, payer un peu de charges quand même. Certaines continuent de tomber. Donc on a inventé des systèmes de drive. Pour sécuriser les clients, on leur propose de commander en ligne et de venir chercher à la brasserie. Mais les brasseries ne sont pas ouvertes en permanence. On a mis en place des créneaux. Il y a certains collègues qui font de la livraison à domicile. Ce n’est pas un système très viable mais ça permet de maintenir une petite activité. On essaye de survivre pendant cette période compliquée", poursuit le président du syndicat national des brasseurs indépendants.

Les brasseurs indépendants demandent l’aide de l’Etat

A partir du 11 mai, si la plupart des entreprises commenceront à reprendre une activité, les bars, les restaurants, les discothèques, les hôtels notamment resteront fermées. "Après le 11 mai, ça ne changera pas grand chose pour nous parce que nos clients resteront fermés. On demande d’être intégrer au dispositif spécial qui a été annoncé la semaine dernière pour le secteur de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme et de l’événementiel. Et notamment que le recours à l’activité partielle puisse être possible y compris après le 11 mai, que le Fonds de solidarité qui a été mis en place soit aussi répété et que l’on puisse l’élargir aussi à des petites entreprises qui ont jusqu’à 20 salariés. C’est très important. On a également demandé l’exonération totale des charges pendant cette période très difficile pour nous. Cela nous donnerai une bouffée d’oxygène", estime Jean-François Drouin.

On attend des bonnes nouvelles

Pour le moment Jean-François Drouin indique être en contact avec les cabinets de Gérarld Darmanin, le ministre de l’Action et des Comptes publics et de Didier Guillaume, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. "On attend des bonnes nouvelles mais pour l’instant, elles ne sont encore pas arrivées. Mais franchement, on fait tout ce qu’il faut pour leur expliquer qu’on est aussi impactés que nos clients, cafés, hôtels, restaurants", raconte le président du syndicat national des brasseurs indépendants.

Filière en danger, brasseurs écoutés

La filière est en danger mais les brasseurs ne sont pas mis de côté. "On est très écouté évidemment. On compte aussi beaucoup sur nos clients qui ont relayé l’information. Et il y a eu une oreille attentive des pouvoirs publics parce qu’on est une filière intermédiaire entre l’agricole et les grands consommateurs. Si nos brasseries ferment, c’est toute une filière en amont, notamment la production de malt, de houblon, de bouteilles, etc, qui va aussi souffrir. On est très écouté, maintenant j’espère que dans les faits on va prendre en compte nos doléances d’être intégré à ce dispositif spécial", dit Jean-François Drouin.

Une campagne de communication

Tout le monde ne considère pas forcément la bière comme un produit de première nécessité. Après le 11 mai, s’il ne sera pas encore possible de profiter des terrasses, bars, hôtels, restaurants avec une bonne bière, il sera tout de même possible de soutenir les brasseurs indépendants, en allant les voir dans leurs brasseries, leurs boutiques. C’est le message envoyé par la campagne de communication qui a été lancée par les brasseurs.

"On a des gens qui essaient de faire au mieux pour nous soutenir, pour continuer à venir dans nos brasseries sous forme de drive. Mais le produit bière artisanale et indépendante n'est pas considéré par le citoyen, et ça peut se comprendre, comme un produit de première nécessité. Donc, par exemple, dans notre brasserie à Pont à Mousson. On a une boutique, elle ne tourne pas parce que les gens qui viennent d’habitude de Nancy et Metz, n’osent pas se déplacer. Mais on a des messages positifs sur les réseaux et là, on s'apprête aujourd'hui, au niveau national, à lancer une communication envers ces consommateurs, de façon à les sensibiliser dès que ce sera à nouveau possible, à retourner chez leur brasseurs artisans pour les soutenir parce que franchement, on a très peur. On estime à peu près qu’une brasserie sur trois est en grand danger", dit le président du syndicat national des brasseurs indépendants.