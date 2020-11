Confinement : un coiffeur à poil à Rochefort pour demander une réouverture rapide de son salon

Attirer l'attention en cette période de crise sanitaire. Au delà de cette mise à nue collective, les coiffeurs ou autres artisans de France et de Navarre ont voulu surtout créer le "buzz" pour montrer qu'économiquement, cela devient intenable, et qu'il faut changer les choses.

L'initiative d'un coiffeur du Havre a été vite suivie, avec un #moncoiffeurapoil

En Charente-Maritime, le couple qui tient le salon "Le Studio" à Rochefort emboîte le pas, avec Mickaël et sa femme.

Coiffeuse à Rochefort au salon "Le Studio" - Mickaël Devos

_"Je pense qu'au premier confinement, on était sous le choc. On est tous resté sage. On a fermé, puisé dans notre trésorerie. Elle a fondu littéralement. Ce nouveau confinement, on ne veut pas le vivre comme le premier. On veut que l'on parle des coiffeurs, des petits commerces. Il faut que l'on nous aide financièrement, mais aussi que l'on puissent rouvrir en décembre. C'est un gros mois pour nous avec l'approche des fêtes." - Mickaël -_

La problématique est la même pour Bénédicte qui est esthéticienne à Châtelaillon Plage. Cette nouvelle fermeture vient plomber cette fin d'année.

Bénédicte esthéticienne à Châtelaillon-Plage - Bénédicte

"Il ne faut pas que cela dure. Nous avons des normes sanitaires très strictes. Il n'y a pas de cluster connus venu d'un salon de coiffure, ou d'une esthéticienne. On veut reprendre le travail en décembre"

_"Irresponsable de lever ou d'alléger le confinement._" - Jean Castex -

Dans notre pays, la situation sanitaire est évolutive. En fonction des courbes d'occupation des lits dans les services de réanimation, ou du taux de reproduction du virus, concernant les commerces, l'état prendra peut-être de nouvelles décisions.

En attendant, le premier ministre Jean Castex estime "qu'il est irresponsable de lever ou d'alléger le confinement."