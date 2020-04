Confinement : les produits des marchés accessibles en "drive" à Rouen

En solidarité avec les producteurs et maraîchers locaux confrontés à la crise du coronavirus, la municipalité de Rouen organise des "drive" (points de distribution) de produits locaux. Ça commence dès ce jeudi 16 avril 2020. Comme les marchés rouennais sont suspendus à cause du confinement (seules les hallettes du Vieux-Marché sont autorisées à rester ouvertes), certains producteurs et maraîchers s'organisent pour continuer à vendre leur production. Certains livrent à domicile, d'autres proposent à leurs clients de passer des commandes groupées. Pour les soutenir, la ville de Rouen organise un "drive". Il s'agit d'un point de retrait des marchandises, sécurisé pour récupéré des produits commandés aux producteurs. Produits maraîchers, laitiers, viande, miel, confitures, jus de fruits, produits de la mer : la municipalité de Rouen a listé des producteurs et publié sur son site internet leurs numéros de téléphone et courriels.

Commande préalable

Une fois passée votre commande, la Ville de Rouen propose deux lieux, opérationnels dès jeudi 16 et samedi 18 avril 2020. Sur la rive gauche de Rouen, le point de distribution se trouve sur le cours Clémenceau (derrière le conseil départemental) le jeudi entre 8h et 14h et, sur la rive droite, vous pourrez trouver le producteur que vous avez contacté sur le parking du complexe sportif Saint-Exupéry (impasse Gaumont) le samedi entre 8h et 14h (voir la carte ci-dessous). La Ville insiste : "Pour la sécurité de tous, les clients sont invités à rester au maximum dans leurs véhicules et à n’en sortir que pour prendre et payer leur commande (possibilité de venir en deux-roues)." Côté organisation, chaque producteur attribue un créneau à ses clients de façon à éviter les attroupements et les paiements se font uniquement par chèques ou carte bancaire.

D'autres initiatives solidaires ont été lancées pour soutenir les producteurs locaux comme une carte des producteurs publiée par la Région ou encore le comité de promotion des marchés sottevillais qui propose des livraisons à domicile.