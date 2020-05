Déconfinement: un nouveau site internet pour consommer local et aider les producteurs

Pour soutenir les producteurs du Doubs et du Territoire de Belfort, un site vient d'être lancé par les deux départements. Il permet de localiser les agriculteurs et artisans locaux qui vendent directement leurs produits dans le Nord Franche-Comté.

En raison de la crise sanitaire, de nombreux producteurs du Nord Franche-Comté sont confrontés à des difficultés économiques. Pour les aider, les départements du Doubs et du Territoire de Belfort viennent de lancer un site internet: jveuxdulocal25-90.fr

Trouver des producteurs près de chez soi

Ce nouveau site recense tous les acteurs locaux (producteurs, artisans et commerçants) et les géolocalise sur une carte. Le visiteur peut ainsi découvrir les producteurs à côté de chez lui et connaître les modalités d'accueil et de vente.

Créée en partenariat avec la chambre interdépartementale d'Agriculture Doubs-Territoire de Belfort, la plateforme s'inspire d'une initiative similaire mise en place en Saône-et-Loire. Comme l'explique le département du Doubs dans un communiqué, il s'agit aussi "d'un outil au service (...) des professionnels de l’alimentation, des professionnels du tourisme, des collectivités, à la recherche d’un référencement de producteurs en circuits-courts"