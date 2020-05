Confinement : un site de vente en ligne pour soutenir les commerçants et artisans de la Colle-sur-Loup

Voilà qui devrait permettre aux commerçants et artisans de la Colle-sur-Loup de respirer un peu, dix jours avant le début du déconfinement. La mairie lance samedi 2 mai une plateforme en ligne, baptisée "Clic&Colle'ct", pour soutenir tous les commerces fermés en ce moment, ou dont l'activité a été fortement réduite. Cela concerne notamment des restaurants ou des magasins de décoration, mais également des ostéopathes et des cours de yoga.

Les commerçants et artisans proposent ainsi leurs produits et leurs services en ligne, et les internautes peuvent les acheter pour montrer leur soutien. Immédiatement après l'achat, le commerçant est crédité de la somme payée, qui lui est intégralement reversée. Le client peut ensuite récupérer son produit et bénéficier de sa prestation pendant le confinement ou bien après la réouverture du magasin.

Cette plateforme "Clic&Colle'ct", qui permet de mettre en valeur les commerçants locaux, devrait perdurer au-delà de la fin du confinement.