Confinement : une carte interactive des commerces ouverts à Brest

Vous éviter de sortir muni de votre attestation de déplacement pour trouver rideau baissé chez votre boulanger ou votre boucher : c'est le but de la carte interactive des commerces ouverts à Brest. Elle a été mise en ligne par Brest métropole et la ville de Brest, en lien avec ses partenaires, CCI métropolitaine Bretagne ouest, Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Finistère et les Vitrines de Brest.

Vous pouvez filtrer le type de commerce recherché en cliquant sur l'icone en haut à gauche de la carte :

Cette carte actualisée chaque jour vous permet de retrouver les commerces de première nécessité qui peuvent toujours vous accueillir ainsi que ceux qui proposent la livraison à domicile. Des détails sur les horaires d'ouverture, conditions de paiement (uniquement par carte bancaire chez certains commerçants), ainsi que sur les stocks disponibles sont aussi recensés.

Seuls les commerces du centre-ville ont pour l'heure été recensés. Les professionnels qui souhaitent figurer sur la carte peuvent envoyer un mail à manager.centre-ville@brest-life.fr.