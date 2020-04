Confinement : une plate-forme pour savoir quels sont les commerces ouverts dans l'Hérault

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, de nombreux commerces et structures sont fermés, tandis que d’autres restent ouverts, au moins partiellement. Pour les soutenir dans cette période complexe et limiter les déplacements des consommateurs aujourd’hui confinés, la CCI Hérault et la Chambre d’Agriculture de l’Hérault déploient des cartographies pour faciliter le lien avec les consommateurs.

Tous les commerces et services ouverts dans l’Hérault sur la plateforme CCI

Malgré l’autorisation d’ouverture de certains commerces, il n’est pas toujours évident pour le consommateur d’avoir une information claire à l’échelle du département. Pour cette raison, la CCI Hérault a décidé de déployer une cartographie en ligne des commerces ouverts durant la période de confinement permettant :

• aux commerces et services autorisés à ouvrir de renseigner les informations sur leurs activités : coordonnées, horaires, modalités de commande, paiement, livraisons...

• aux clients de trouver des informations claires sur les commerces ouverts, ceux qui assurent la livraison et leurs horaires d’ouverture.

En quelques clics, cette cartographie dynamique permettra de trouver les commerçants à proximité de son domicile par catégorie ou directement en indiquant le nom du commerce recherché. La CCI Hérault a travaillé avec les collectivités du département afin de recenser les commerces et services ouverts.

A ce jour, 800 activités sont référencées (commerces alimentaires, garages, pharmacies, tabac/presse, hébergements, blanchisseries, vente et la réparation informatique...)

« Cet outil a un double objectif : permettre aux commerces de proximité pouvant ouvrir d’être visibles et accessibles à leur clientèle, et faciliter le quotidien des habitants en leur proposant un outil unique pour trouver toutes les informations qu’ils cherchent » explique André Deljarry, le président de la CCI de l'Hérault

Retrouvez les produits fermiers les plus proches de chez vous sur la plateforme internet de la Chambre d’agriculture

Afin de vous faciliter l’approvisionnement en direct de plus de 150 producteurs, la Chambre d’agriculture de l’Hérault recense et met à jour régulièrement toutes les initiatives d’agriculteurs volontaires : points de vente à la ferme, boutiques de producteurs, livraison à domicile…

A l’initiative de la Chambre d’agriculture, un travail de recensement s’est effectué avec les adhérents "Bienvenue à la Ferme" et "Marché des Producteurs de Pays" mais aussi tous les agriculteurs, viticulteurs puis horticulteurs désireux de se faire connaître.

Il est vivement recommandé de prendre contact avec l’agriculteur de votre choix avant de vous déplacer et de précommander vos produits pour une meilleure fluidité.

« Cette cartographie dynamique répond pleinement à l’attente de proximité des consommateurs, en recherche de contacts de producteurs pour acheter localement. Nos producteurs de l’Hérault avaient besoin de cette visibilité et de ce nouveau lien avec les consommateurs » précise Jérôme DESPEY, Président de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault