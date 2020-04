Confinement : Vienne annonce le retour d'un marché place Miremont

La mairie annonce ce jeudi soir dans un communiqué le retour d'un marché en ville. La dérogation a été acceptée par la Préfecture de l'Isère pour "un marché de 5 producteurs chaque jour, du mardi au dimanche, de 7h30 à midi, sur la place de Miremont, devant la salle des fêtes de Vienne". Avec une organisation drastique : "un circuit barriéré [...] au sein duquel les personnes devront respecter une distance de 2 mètres entre chacun, la mise en place d’un dispositif de lavage ou de désinfection des mains à l’entrée et à la sortie du circuit, un espacement de 5 mètres au moins entre chaque étal et un barriérage empêchant les clients d’avoir directement accès aux marchandises". Un agent municipal sera également sur place pour veiller à ce qu'il n'y ait jamais plus de 50 personnes dans le circuit.

La liste des producteurs

L'organisation permet néanmoins souligne la ville "d'accueillir chaque semaine 31 producteurs au lieu de 20". Pour des raisons pratiques il est conseillé de passer commande au préalable. Il faut noter aussi la présence de deux producteurs le mardi matin au marché d'Estressin et deux le mercredi matin au marché de l'Isle

Pour le marché de la place Miremont la liste s'établie comme suit :

Communiqué de presse - Ville de Vienne

