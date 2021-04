Confinement : les ventes de piscines explosent en Savoie et Haute-Savoie

Voilà un secteur qui a pleinement profité de la crise sanitaire. Les confinements à répétition ont fait exploser les ventes de piscines en Savoie et Haute-Savoie. Chez "MN Piscines" à Challes-les-Eaux, les commandes ont été multipliées par trois.

Vous rêvez d'une piscine enterrée dans votre jardin cet été ? Si vous vous y prenez maintenant, aucune chance ! Pour le secteur, la crise sanitaire a été bénéfique, les commandes ont explosé et les délais sont désormais de plusieurs mois. Exemple chez "MN Piscines" en Savoie, où les ventes ont été multipliées par trois depuis un an. Entretien avec Vincenzo Malvaso, le gérant de cette entreprise basée à Challes-les-Eaux dans l'agglomération de Chambéry.

Comment se porte votre activité actuellement ?

Vincenzo Malvaso - On n'arrête pas, une cinquantaine de chantiers cette année. Le planning de l'année prochaine se remplit assez vite également. Si vous m'appelez aujourd'hui pour avoir une piscine cet été, je vous répondrai que c'est impossible.

Comment expliquez-vous cet engouement ?

Dans le bâtiment, les confinements nous ont aidé à avoir plus de chantiers. Les gens ne peuvent pas partir en vacances, ou ne veulent pas, et préfèrent investir dans leur chez-soi, pour être plus confortablement installés. C'est ce qui a décidé la plupart de mes clients. La fermeture des piscines municipales a également joué un rôle.

Vous avez recruté ?

Oui, on a recruté quatre personnes supplémentaires pour faire face à la demande. Malheureusement, il est devenu très difficile de trouver des techniciens piscine donc on doit avoir recours à des intérimaires. Chez nous, les commandes ont été multipliées par trois, et tous mes concurrents sont dans la même situation.

Cela génère des problèmes d'approvisionnement ?

Tout à fait, il y a en ce moment un gros problème de stock chez nos fournisseurs, notamment des pièces à sceller pour les piscines en béton, qui servent à finaliser le revêtement. Heureusement, on a été prévenus à l'avance donc on a essayé de faire notre propre stock en début d'année.