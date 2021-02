Confiserie du Nord : plusieurs salariés dénoncent les mauvaises conditions de travail

Que se passe-t-il dans les usines de bonbons de la Confiserie du Nord, anciennement Verquin, à Tourcoing et Neuville-en-Ferrain ? Les deux cents salariés de l'entreprise produisent, notamment, les célèbres Têtes Brûlées dont raffolent les enfants. Mais en coulisse, l'ambiance est loin d'être celle d'une cour d'école. Accidents de travail ou burn-out, plusieurs salariés en souffrance estiment que les conditions de travail se sont nettement dégradées depuis 2017 et le rachat de l'historique Verquin par Sucralliances.

Le dos en miettes, les journées au lit

A l'image d'Aurélien Sauvage dont le quotidien depuis près d'un an est dicté par ses douleurs musculaires. Âgé de 37 ans, ce Nordiste a passé la moitié de sa vie à l'usine mais aujourd'hui il est dans l'incapacité de conduire et reste difficilement debout plus de quelques minutes. _"Ça me tire dans le dos, ça me lance dans les jambes et c'est très compliqué à vivre" explique Aurélien qui a manié pendant des années des sacs pesant plus de 20Kg contenant "la gélatine qui constitue la pâte du bonbon"._

Mais en mars 2020 son corps lâche, Aurélien est victime d'une déchirure musculaire sous les côtes. Il est depuis le printemps en arrêt de travail mais il n'est pas le seul : "D'autres salariés ont été blessés en raison de ce port de charge mais la plupart présente une pathologie au niveau du dos." C'est le cas, notamment, de Dallil Zouaki qui a le dos en miette depuis des mois et passe ses journées au lit. "Ce n'est pas une vie" déplore ce père de quatre enfants particulièrement inquiet. "Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait. J'ai 50 ans.... quelle entreprise va accepter de m'embaucher avec tous mes problèmes physiques. Je ne sais pas quoi faire, je suis perdu."

On a alerté la direction mais elle préfère prendre des intérimaires

Selon Dallil et Aurélien, les accidents de travail se seraient multipliés depuis le changement de propriétaire en 2017. C'est aussi ce que pense Michel Znidarsic délégué CGT. "On nous demande toujours plus, plus, plus donc forcément à un moment le corps humain ne supporte plus" s'exclame-t-il. "Il y a énormément de personnes en arrêt, en maladie ou en burn-out. On a alerté la direction mais elle préfère prendre des intérimaires."

Une association de "fracassés"

Pour se faire entendre et pour se défendre, ces salariés en souffrance ont fondé l'association "Les Fracassés". Samuel Meegens, le secrétaire général de la CGT Tourcoing, les accompagne dans cette démarche. "Cette association va servir à avoir un œil à la fois syndical et associatif en lien avec ce qui se passe pour faire en sorte de peser pour que des dispositions soient prises à la Confiserie du Nord afin que des salariés ne soient plus mis en danger. Quand vous voyez arriver des jeunes de 30 ou 40 ans dans vos locaux et qu'il ne peuvent même pas rester debout à cause de leurs pathologies, vous vous dîtes qu'il y a un vrai problème dans cette boîte !"

Contactée par nos soins, la direction de la Confiserie du Nord n'a pas souhaité répondre à nos questions pour l'instant. Elle indique ne pas avoir connaissance de l'existence de cette association.