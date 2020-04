Confiseurs en Limousin depuis 1865, le coronavirus réduit à néant leur activité

Les Cholet-Lecocq sont une véritable institution en Limousin. Cette famille de confiseurs est présente sur bon nombre de festivités en Haute-Vienne, en Corrèze comme en Creuse et ce depuis plusieurs générations. Mais aujourd'hui son activité est réduite à néant à cause de l'épidémie de coronavirus.

La période actuelle avec l'annulation en cascade des festivités dans les communes du Limousin est un coup dur pour la confiserie "Chollet-Lecocq" créée à Limoges en 1865. Depuis des décennies elle parcourt les fêtes de villages, les festivals, les fêtes foraines avec son camion rose pour vendre du nougat, des pommes d'amour et bien d'autres confiseries. Mais aujourd'hui la cinquième génération est stoppée dans ses activités par l'épidémie de coronavirus.

"Mai et juin ce sont pourtant nos plus gros mois"- Laurent Cholet

"Nous déjà on sort de trois mois d'hiver sans activité et on va en prendre pour trois ou quatre mois de plus"explique Laurent Cholet, cinquième de la lignée qui gère la confiserie ambulante avec son épouse Murielle. "C'est terrible je vais rater la foire expo de Limoges, la fête de la trinité à Guéret, la fête du pont Saint Etienne...alors que mai et juin sont nos plus gros mois" ajoute Laurent Cholet. Une chose qu'il n'aurait jamais imaginée.

Du jamais vu chez les Cholet-Lecocq depuis la guerre

La seconde guerre mondiale a été l'unique période où la confiserie familiale a cessé de produire et de parcourir les fêtes de village. Une période que Laurent avait évoquée avec son grand père de son vivant "Mais dés la guerre terminée on a repris et il y a eu une embellie" . Et aujourd'hui il se tient encore prêt à reprendre. Il a même racheté du sucre pour fabriquer du nougat au cas où. Mais Laurent Cholet a aussi une pensée pour ses amis forains qui vont connaitre une situation catastrophique.