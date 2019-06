Conflit à la Méridionale : l'appel de Pascal Trojani (PDG de Corsica Linéa)

Bastia, France

Un élément nouveau et d'importance dans le conflit de la Méridionale : alors que les grévistes STC et CGT ont lancé une nouvelle action ce matin sur le port de Bastia, en bloquant le frêt du Pascal Paoli de la Corsica Linéa et en organisant un barrage filtrant pour tous les embarquements, Pascal Trojani le PDG de la Corsica Linéa intervient dans ce conflit, conflit qui impacte le fonctionnement de sa compagnie puisque trois de ses sept navires sont bloqués par les grévistes dans le port de Marseille depuis vendredi.

Je suis prêt à discuter, sous conditions et en corse, avec le Président du Groupe STEF"

Cette intervention en plein conflit de la part de Pascal Trojani constitue une première. Celui-ci n'avait jamais pris la parole depuis le début de l'appel d'offres pour la prochaine DSP, délégation de service public qui verrait la Corsica Linéa remporter tous les marchés sur les ports principaux d'Ajaccio et de Bastia, et encore moins depuis le début de la grève des personnels de la Méridionale. Cette première intervention diffusée sur les ondes de RCFM l'a été sous la forme d'un appel aux dirigeants du groupe STEF, actionnaire principal de la Méridionale et notamment à son Président Francis Lemor. Il lui demande de le contacter et de venir à Bastia discuter de l'avenir du transport maritime entre corse et continent.

Pascal Trojani se dit "ouvert à la discussion et disponible, sous certaines conditions, à discuter de l'avenir". Il demande au PDG du groupe STEF de venir le rencontrer à Bastia pour parler, non pas du court terme et de l'actuelle DSP qui démarrerait en octobre et que l'Assemblée de Corse doit attribuer en fin de semaine, mais sur la prochaine d'une durée de 10 ans et actée pour le début 2021.

L'appel de Pascal Trojani pourrait débloquer la situation Copier

On attend à présent la réaction à cet appel lancé par Pascal Trojani des dirigeants du groupe STEF et donc de la Méridionale mais aussi celle des grévistes de cette compagnie qui eux aussi demandaient à leurs dirigeants de discuter avec la Corsica Linea en vue d'un partenariat sur la délégation de service public.