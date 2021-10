Conflit à la Setram : les syndicats annoncent "des actions fortes" ce vendredi au Mans

Les transports en commun seront perturbés vendredi 22 octobre au Mans. Une intersyndicale FO, CFDT et UNSA annonce des "actions fortes." Elle dénonce le licenciement de deux conducteurs. Plusieurs journées de mobilisation sont prévues.

"Prenez vos dispositions." Les syndicats annoncent la couleur : les transports en commun seront perturbés vendredi 22 octobre au Mans. FO, CFDT et UNSA annoncent des "actions fortes" sur fond de conflit avec la direction. L'intersyndicale dénonce le licenciement de deux conducteurs, deux licenciements qu'elle juge "abusifs."

Une mobilisation pour dénoncer deux licenciements à la Setram

Le premier conducteur a été licencié pour avoir agressé l'un de ses collègues, le second pour s'en être pris à une passagère. Dans les deux cas, les syndicats estiment la sanction choisie inadéquate : "Nous ne justifions en aucun cas la violence, ce que nous demandons c'est que la direction choisisse des sanctions justes, ces licenciements sont purement abusifs" confie un délégué syndical joint par téléphone. Il revient sur les circonstances du premier cas : "L'altercation a eu lieu en dehors du temps de travail, dans un espace public. Si la direction se base sur une atteinte à l'image de l'entreprise pour licencier, alors qu'elle le prouve." Dans un communiqué, le second cas est ainsi évoqué : "Le conducteur a été violemment invectivé par une cliente agressive (un témoignage écrit le confirme" expliquent les syndicats qui regrettent le traitement de ces deux cas par la direction et estiment leurs collègues "mis au pilori."

Une manifestation aura lieu de 10 heures à 13 heures place Saint-Pierre, devant la mairie du Mans.

D'autres journées de grève prévues

Les syndicats ont annoncé plusieurs journées de grève à venir : vendredi 22 octobre et samedi 23, lundi 25 octobre, mardi 26 et samedi 30 octobre. L'appel à la grève concerne également le samedi 6 novembre.

Au printemps dernier, les syndicats de la Setram se sont mobilisés pendant deux mois, il s'agissait là de questions de conditions de travail et salariales.