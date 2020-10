Conflit au Grand Belfort : des agents bloquent le centre technique municipal

Selon la CGT, une quarantaine d'agents ont bloqué pendant deux heures ce jeudi matin le centre technique municipal pour protester contre la suppression du COS et de certains acquis sociaux.

A Belfort, une partie des agents de la ville et du Grand Belfort ont mené une nouvelle action ce jeudi matin : une quarantaine d'entre eux a bloqué le centre technique municipal de la rue des carrières, entre 4h et 6h, empêchant notamment les camions poubelles et balayeuses de sortir.

Le CTM est situé rue des carrières à Belfort. - Google map

Nouvelle assemblée générale

Dans la foulée, un petit déjeuner militant suivi d'une Assemblée générale ont été organisés sur la place d'Armes, à Belfort, devant la mairie, à l'appel des syndicats CGT et CFDT. Près de 150 agents étaient mobilisés. Ils protestent toujours contre le changement de leur CE et la disparition de jours de congés au 1er janvier.

La disparition du Comité des œuvres sociales (COS), l'équivalent du CE des agents, a été acté la semaine dernière lors d'un vote en conseil communautaire et municipal, ainsi que la suppression de plusieurs acquis sociaux pour les 1.400 agents.

Recours devant le tribunal administratif

Les syndicats promettent de poursuivre le combat sur le plan juridique, ils envisagent de saisir le tribunal administratif, "rien n'est perdu, on ne se résigne pas" affirment-ils. L'AG de ce jeudi doit décider des suites à donner à la mobilisation.

Vendredi dernier plus d'une centaine d'agents avaient bruyamment manifesté sous les fenêtres du conseil municipal; même chose la veille, le jeudi, pour le conseil communautaire, ils étaient près de 200 manifestants.

