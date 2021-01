Conflit aux Eaux d'Orezza : Le directeur industriel ne sera pas licencié

"Le directeur industriel de la SNEEMO (Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza) va être réintégré" a indiqué le STC. Une conférence de presse a été donnée par le syndicat ce matin sur le site de l'usine à Rapaghju. Les salariés ont stoppé le travail depuis mardi matin.

Dimanche, confirme Jean-Brignole, secrétaire du STC, une rencontre entre représentants du syndicat, dirigeants de la société et la Collectivité de Corse est prévue, afin de renégocier le contrat liant la SNEEMO à la CDC. Celui-ci, sous forme de location-gestion de 18 mois, prend fin le 23 février.

Le STC maintient pour l'instant sa grève, et dit attendre des garanties sur la pérennité des 33 emplois, ainsi que sur l'investissement financier d'Orezza dans la micro-région, et plus globalement sur la Corse.