Conflit de l'hôpital de Bastia : la communauté médicale veut rassurer les patients

La communauté médicale du centre hospitalier de Bastia souhaite rassurer la population concernant la qualité des soins et la prise en charge des urgences. Malgré la grève de la faim et les autres mouvements sociaux du personnel, la sécurité des patients n'est pas altérée, indiquent les médecins.

La communauté médicale de l'hôpital de Bastia a réaffirmé, ce vendredi soir, sa solidarité avec les grévistes de la faim. Les praticiens indiquent qu'ils soutiennent les différentes actions initiées par la CGT pour dénoncer le lourd déficit financier de l'établissement et le manque de matériel de de médicaments.

Un déficit qui, selon les médecins, ne remet pas en cause la prise en charge et la sécurité des soins prodigués aux patients. Le docteur Zyad Boueri, cardiologue responsable d'unité à l'hôpital de Falcunaghja, veut porter un message rassurant. "Avec les difficultés financières que l'on connaît, toues les patients sont traités en sécurité, précise-t-il. Certes, nous avons plus de peine à assurer les soins ces jours-ci, mais il n'y a pas de crainte à avoir en termes de qualité des soins."

Ecoutez les précisions du docteur Zyad Boueri, cardiologue responsable d'unité à l'hôpital de Falcunaghja.

Lors d'une conférence de presse, la communauté médicale a également rappelé les réalisations importantes qui ont été effectuées ces dernières années, malgré les difficultés financières. Récemment, un institut du sein et des services d'oncologie ont notamment vu le jour au centre hospitalier de Bastia. Des services ont été renforcés, comme ceux de chirurgie, de gynécologie, de pédiatrie, de cardiologie et de radiologie. Par ailleurs, un nouveau bloc opératoire sera construit prochainement.

Parallèlement, l'action de grève de la faim ce certains membres du personnel dure depuis le lundi 30 octobre. La CGT, soutenue dans son mouvement par l'ensemble des services, attend du ministère de la Santé le déblocage d'une enveloppe de 15 millions d'euros pour la trésorerie de l''établissement bastiais.