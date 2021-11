Conflit autour de la pêche : les mareyeurs bretons dans l'attente

Les mareyeurs bretons attendent impatiemment la résolution du conflit entre la France et le Royaume-Uni sur l'épineux dossier de pêche. Chez Océalliance, le leader français européen, le poisson britannique importé représente 10 à 15% du volume d'achat par an.

Que de réunions sur le dossier de la pêche ! Ce mercredi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a annoncé une réunion vendredi à Bruxelles à la Commission européenne. Alors que doivent se rencontrer ce jeudi à Paris le secrétaire d'Etat britannique chargé du Brexit, David Frost, et le secrétaire d'Etat français aux affaires européennes, Clément Beaune.

Pendant ce temps-là, les mareyeurs bretons retiennent leur souffle. C'est le cas du groupe Océalliance, basé à Lorient. Il importe du poisson anglais, le nerf de la guerre : de la lotte et de la julienne par exemple, quand il n'y en a pas dans les criées bretonnes, explique Guénolé Merveilleux, son président. "Aujourd'hui, le poisson importé de la Grande-Bretagne représente 10 à 15% de notre volume d'achat à l'année, et le reste, ce sont les criées françaises."

L'emploi et la conservation du littoral en jeu

Alors forcément, le groupe attend de voir quel sera le résultat des négociations. "C'est à la fois un enjeu d'emploi, et c'est aussi le dynamisme de notre littoral breton qui peut être vite impacté par ce manque de poisson." S'il manque du poisson, il faudra peut-être aller le chercher dans les criées étrangères. "Il se pourra qu'à certaines périodes, on manque de certaines espèces, de la julienne ou de la lotte par exemple. Dans ce cas-là, quand la demande est très forte, on sera amenés à aller acheter ce poisson à l'étranger pour pouvoir répondre aux attentes."

En attendant, selon lui, l'Union européenne est en position de force. "70% des débouchés de la pêche anglaise, c'est l'Union européenne". Il espère donc qu'il n'y aura pas de blocage. Chaque année, les mareyeurs importent 30 000 tonnes de produits de la mer en provenance du Royaume Uni.

Près de 2 000 tonnes de poisson britannique par an au port de Lorient

Au port de pêche de Lorient par exemple, c'est de 15 à 20% de poisson britannique qui est importé, chiffre Yonel Madec, le responsable halieutique du port de pêche de Lorient. "C'est 2 à 3000 tonnes de poisson sur une année, ça représente un tonnage assez important. Ca représenterait un manque à gagner, si ce poisson devrait ne plus arriver chez nous, puisqu'on n'a pas de possibilité de le capter." Selon Yonel Madec, certaines entreprises parviendraient toutefois à trouver des solutions, certains bâteaux français iront peut-être pêcher ce poisson dans les eaux anglaises. Reste à voir ce qu'il ressort des différentes réunions prévues cette semaine.