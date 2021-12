Conflit des éboueurs à Toulouse : les grévistes en appellent à Jean-Luc Moudenc

Les poubelles du Nouvel An risquent bien de s'ajouter à celles de Noël dans les conteneurs vert et bleu des rues de Toulouse et de la métropole. Après deux semaines de grève, rien ne semble avancer. Les tournées ne se font que partiellement, en priorité en centre-ville et dans la quartier proche.

L'intersyndicale annonce que 90% des éboueurs sont en grève pendant ces vacances. Pour la métropole, ce sont 90 des 250 éboueurs qui ont débrayé, les autres se contentant de faire la grève du zèle., Ils réalisent leurs tournées à un rythme particulièrement lent, conformément aux demandes de la métropole, sans terminer les collectes. Si la fin du fini-parti semble bien actée comme le veut la loi qui rentre en application au 1er janvier, grévistes et direction ne trouvent pas d'accord sur les jours de congés attribués en compensation. La Métropole en propose deux, une "insulte" selon les syndicats qui expliquent que les policiers municipaux en ont 11.

Les grévistes en appellent à Jean-Luc Moudenc

On semble bien assister à un dialogue de sourds. Pour la métropole et Vincent Terrail-Novès, le maire de Balma vice-président en charge des déchets et de la propreté, il y a des négociations. Pour le porte-parole de l'intersyndicale Benoît Fontanilles, c'est l'impasse et il faut que Jean-Luc Moudenc se saisisse du dossier : "Devant cette situation, nous en appelons directement au Président de Toulouse Métropole, maire de Toulouse (...) On lui demande de venir directement négocier avec l'intersyndicale puisque nos interlocuteurs, depuis le début, pratiquent soit la chaise vide, soit le mensonge". Le délégué syndical qui estime qu'il est encore possible de sortir du conflit avec 2022 : "L'administration a préféré partir en vacances depuis dix jours, mais il faut aller vite pour les éboueurs et les Toulousains. Si l'administration nous reçoit demain et qu'on tombe d'accord sur le taux de pénibilité, lundi, tout est nettoyé."

Pour l'instant, le maire de Toulouse ne s'est pas exprimé sur le sujet. Il a laissé la main à Vincent Terrail-Novès. Nous l'avons sollicité ces derniers jours. Pas de réponse pour l'instant.

L'opposition s'en mêle aussi

Autre preuve que le dossier se complique, les oppositions municipales et métropolitaines de gauche s'en mêlent. Une réunion a eu lieu ce jeudi entre des représentants de grévistes et des élus. Marc Péré, maire de l'union, élu métropolitain qui est d'ailleurs l'ancien vice-président aux déchets, y participait. Lui n'en appelle pas particulièrement à Jean-Luc Moudenc, il demande le respect des éboueurs : "Ils sont d'accord pour perdre 50 jours de travail par an, explique l'élu, c'est ça la fin du fini-parti. Mais ils demandent, comme pour la police municipale qui a onze jours de pénibilité par an, une juste une prise en compte. Eux on leur en propose deux, ce n'est pas raisonnable". Marc Péré qui demande l'ouverture de négociations : "Il faut revenir à la raison et ne pas chercher à mettre à genou une profession. Quand ils font des propositions, il y a personne en face pour se mettre autour de la table. On leur annonce une prochaine discussion à la rentrée...pendant ce temps les poubelles s'accumulent...Il faut des négociations le plus rapidement possible".

La grève des éboueurs toulousains a commencé le 15 décembre dernier mais a de vraies conséquences depuis une semaine maintenant. Le conflit dure en réalité depuis un mois et le début de négociation sur la fin du fini-parti.