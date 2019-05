Conflit des Territoriaux à Niort : pour les agents grévistes, le compte n'y est pas

Le mouvement de grève des agents de la Ville de Niort, de la CAN et du CCAS a été reconduit pour ce week-end et lundi. Un comité technique a approuvé ce matin une augmentation de salaires. Insuffisante pour l'intersyndicale.

Niort, France

Le compte n'y est toujours pas pour les agents de la ville de Niort, de l'agglomération et du CCAS mobilisés depuis une dizaine de jours. Ils ont reconduit le mouvement de grève ce vendredi midi pour ce week-end et lundi. Plus tôt dans la matinée, un comité technique de la Ville s'est réuni et a approuvé la hausse de rémunération de 20 à 40 euros par mois selon les catégories, ainsi qu'un engagement pour revaloriser la protection sociale. Une clause de revoyure est également fixée au second semestre 2020.

"Que chacun prennent ses responsabilités", Jérôme Baloge, maire de Niort et président de la CAN

Dans un communiqué, le maire de Niort Jérome Baloge dit souhaiter "que chacun prenne ses responsabilités afin que le service public soit pleinement assuré". Mais l'intersyndicale CGT-FO-Unsa ne l'entend pas de cette oreille et réclame toujours 40 euros de plus par mois pour tous. "Aux déchets on est à 100% de grévistes, la voirie nous a rejoint quasiment à 100%, la propreté urbaine est aussi très mobilisée", fait remarquer Mickaël Billy, de la CGT. Après le rendez-vous de trois heures avec Jérôme Baloge ce jeudi, jugé "décevant", une délégation a été reçue ce vendredi après-midi par la direction générale. Mais sans "aucune proposition", regrette David Bodin, secrétaire CGT Territoriaux à Niort.

Certaines écoles perturbées ce lundi

Ecoles avec restauration, garderie du matin assurée, 1ère heure de garderie du soir assurée, pas de 2ème heure du soir : Jean Jaurès maternelle, Jean Macé maternelle

Ecole avec restauration, garderies du soir assurées, garderie du matin à partir de 8h : Louis Aragon maternelle

Ecoles sans restauration, pique-nique possible, garderies assurées : Jules Michelet élémentaire, Jacques Prévert maternelle et élémentaire, Jean Zay maternelle et élémentaire

Ecole sans restauration, sans pique-nique, sans garderie du matin et 2ème heure du soir, 1ère heure du soir assurée : Jean Mermoz maternelle

Ecoles sans restauration, sans pique-nique, garderies du matin et du soir assurées : Edmond Proust maternelle et élémentaire