VIDÉO - Conflit en Ukraine : "Il y aura plusieurs conséquences sur l'économie" en Vaucluse

"Il y aura des conséquences" de l'invasion russe en Ukraine sur les entreprises de Vaucluse, prévient le président de l'association du parc d'activités Avignon-Courtine. Invité de France Bleu Vaucluse ce jeudi matin, Dominique Taddeï s'attend à ce que les entreprises du département connaissent "la hausse des prix, des problèmes pour l'emploi, des problèmes non seulement d'inflation, mais aussi de pouvoir d'achat".

"C'est une chaîne et tout va se cumuler, se projette-t-il. Ça va partir des soucis avec nos entreprises qui ont du mal à s'approvisionner en matières premières, comme le nickel. Nous allons avoir en agriculture l'augmentation des coûts de l'eau, l'augmentation du fuel, du carburant. Tout cela va générer une baisse des marges". Dominique Taddéï prévient aussi que les coûts pourraient augmenter pour le consommateur.

Le président de la zone d'activité Avignon-Courtine, qui compte près de 350 entreprises, se fait aussi le relai des entrepreneurs de Vaucluse, qui sont en grande majorité des patrons de PME, de Petites et moyennes entreprises. "Ils vont avoir à régler les problèmes d'inflation, de pouvoir d'achat, d'approvisionnement, comme tout ce que vous avez vu pendant la période du covid. Il faut bien considérer que c'est un plus qui vient aggraver les soucis de nos entreprises, et donc des salariés", anticipe Dominique Taddeï.