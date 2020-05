Coronavirus - Restaurateurs en Gironde : "il y aura entre 45 et 50% de faillites fin septembre"

Alors que les bars et restos pourraient rouvrir leurs portes le 2 juin, les rentrées d’argent sont inexistantes depuis le 17 mars. Philippe Etchebest et Marc Vanhove ont créé "Resto Ensemble". Le président de la CCI de Bordeaux les soutient désormais pour plus de reconnaissance des assurances.

Pour compenser les pertes d’exploitation, "Resto Ensemble" proposait qu’un tiers des pertes soient couvertes par les professionnels, un autre par la banque publique d’investissement et le dernier tiers par les assurances. Tous les intervenants ont validé, sauf les assurances.

Le président de la CCI de Bordeaux Patrick Seguin s’en agace : "Honnêtement on s’est fait mener en bateau par la fédération française des assurances. C’était un dialogue de sourds, c’est monté d’un ton et les restaurateurs sont très en colère parce qu’on est pris pour des moins que rien alors qu’on représente 250.000 établissements et deux millions de personnes au niveau de l’emploi."

Pas assez de recettes pour couvrir les frais

Les négociations se poursuivent. Au départ les assurances proposaient 600 millions d’euros, désormais, c’est un milliard 200 millions mais les restaurateurs attendent deux milliards. C’est une nécessité selon le patron du Bistrot Régent à Bordeaux, Marc Vanhove, parce que le secteur aura du mal à se relever : "Quand ça va rouvrir, ce sera tellement le calme avec quatre mètres carrés pour un client, c’est-à-dire que le gars qui a 100 places, demain il n’aura plus que 25 places. Avec cela, il n’y aura pas suffisamment de recettes pour pouvoir couvrir les frais inhérents à l’entreprise." Et d'ajouter : "Un, deux, trois mois après, il y a beaucoup de banquiers qui vont les envoyer à la faillite également. In fine, il y aura entre 45 et 50% de faillite à la fin du mois de septembre."

Possibilité de changer d'assurance ou d'en créer une

Des restaurateurs qui pourraient se rassembler pour créer leur propre assurance mutuelle, comme l’avaient fait à l’époque les motards en colère. "Ça fait des décennies qu’on paye des assurances, lâche Marc Vanhove, la moindre des choses c’est qu’ils nous accompagnent ! On ne veut pas les plumer ou les mettre en faillite… On a pensé à créer notre propre assurance mutuelle de la restauration et de l’hôtellerie." Mais une autre possibilité selon le restaurateur serait de se rapprocher d’assurances internationales "pour donner une leçon aux assurances françaises qui n’ont pas voulu nous suivre dans ce moment difficile." Certaines sont déjà ciblées notamment en Allemagne où une compagnie a couvert 15% de la perte d’exploitation de toutes les entreprises.