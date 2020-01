Conflit Luxfer: les salariés occupent l'usine depuis ce lundi à Gerzat

Gerzat - France

Depuis un peu plus d'un an et l'annonce de la fermeture du site de Gerzat, les relations entre direction et syndicats ont toujours été tendues. La CGT et la CFDT dénoncent une mauvaise volonté évidente de la part du groupe anglais, propriétaire de Luxfer, lors de la négociation du plan de sauvegarde de l'emploi et dans son application depuis.

Dernier épisode en date, ce lundi. Les syndicats expliquent que la direction avait commencé à faire détruire des machines, ce qui empêcherait le projet de reprise en coopérative qui est toujours à l'étude. Cette scop permettrait à 35 salariés de retrouver du travail dans un premier temps et, si tout va bien, de créer une vingtaine d'emplois par la suite. Luxfer était spécialisée dans la fabrication de bouteilles de gaz haute-pression.

Les salariés ont donc décidé de revenir dans leur usine, pour empêcher la casse de leur outil de travail. Le blocage du site pourrait durer quelques jours, le temps d'obtenir les garanties que la direction ne touchera pas aux machines installées à Gerzat.