Conflit social : des agents de la Ville de Paris envahissent la mairie du 13e, des dégradations dénoncées

La mairie du 13e arrondissement de Paris a été envahie ce mercredi matin par des agents de la propreté opposés à une réforme de leur temps de travail. Sur Twitter, le maire Jérôme Coumet dénonce des violences, des vols et des dégradations.

Deux semaines après avoir envahi la cour de l'Hôtel de Ville, des agents de la propreté, mécontents de la réforme de la transformation de la fonction publique qui va impacter leur temps de travail, ont mené ce mercredi matin une action similaire en mairie du 13e arrondissement.

"La mairie a été envahie par quelques dizaines d'individus provoquant des bousculades et des dégradations importantes", explique la mairie qui déplore "plusieurs centaines de kilos de documents dispersés dans le hall et les escaliers, des bacs de collecte renversés et détériorés, les stocks de masques de protection anti-covid dérobés".

Sur Twitter, le maire du 13e arrondissement, Jérôme Coumet, a publié des photos du bâtiment après le passage des agents, condamnant "les violences, les vols et les dégradations", attribuant cette action à la CGT. Contacté par l'AFP, il a déploré une personne légèrement blessée, des placards et du mobilier urbain historique cassés et la détérioration ou destruction de nombreux documents, dont ceux provenant de son centre de vaccination contre le Covid-19. La mairie annonce qu'elle va porter plainte. Aucun responsable du syndicat n'était joignable dans l'immédiat.

Ces agents protestent contre l'application d'une loi de transformation de la fonction publique, qui va modifier leur temps de travail. Ils craignent que cela conduise à la perte de huit jours de congés.