Conflit social : l'entreprise Lebhar bloquée par des grévistes

Plus 5%, c'est le leitmotiv de Pascal Leclerq, le délégué CFDT et membre du CSE de l'entreprise Lebhar installée à Gron (Yonne). Depuis lundi après-midi, il fait grève pour réclamer une revalorisation salariale, un mouvement suivi selon lui par plus de 90% des salariés. En mars, comme ses collègues, il a été augmenté de 3%. Insuffisant pour faire face à la flambée des prix, l'INSEE a calculé que l'inflation se montait sur un an, d'août 2021 à août 2022 à 5,9%.

"Notre directeur trouve cette augmentation énorme, mais pas nous." Copier

Proposition de 3% d'augmentation

D'où un conflit qui se durcit. Depuis ce mercredi, selon la CFDT l'usine est bloquée et plus un camion ne sort du site. La direction qui n'a pas souhaité répondre à France Bleu a proposé 3% d'augmentation. Fin de non-recevoir pour le représentant syndical.