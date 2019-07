Conforama confirme la fermeture du magasin de Châtellerault dans la Vienne

Le groupe Conforama confirme ce mardi soir la suppression de 1.900 emplois en France et la fermeture de 32 magasins. Le groupe est déficitaire et annonce un plan de transformation. Le magasin de Châtellerault figure sur la liste

32 magasins Conforama et dix magasins Maison Dépôt vont fermer annonce le groupe ce mardi soir. Le groupe détenu par le groupe sud-africain Steinhoff confirme le lancement d'un plan de "transformation profonde et nécessaire" pour réduire les pertes du groupe et revenir à l'équilibre. Le magasin de Châtellerault figure bien dans la liste nous confirme le service de communication de l'enseigne.

Les modalités du plan de restructuration seront précisées le 11 juillet

Un comité central d'entreprise devait se tenir mais faute de quorum suffisant, la réunion a été déplacée dans un hôtel à Torcy en région parisienne. Le calendrier et les modalités sociales du plan de restructuration devaient être détaillés devant les élus du personnel mais ces derniers ont refusé d'assister à la rencontre avec la direction. Celle-ci précise néanmoins ce mardi que les modalités du plan seront discutés avec les représentants du personnel dans le cadre d'une procédure d'information-consultation qui s'ouvrira le 11 juillet.

"On craignait pour notre site, mais on se disait que ça ne serait pas nous" reconnait Aurore, déléguée FO, qui travaille à Châtellerault depuis l'ouverture du magasin en 2012. "Là c'est très violent, je pense à tous mes collègues, c'est une petite famille qui s'est créée, tout va voler en éclats".