Conforama devrait supprimer des postes en Pays de Savoie

Savoie, France

Le syndicat Force Ouvrière annonce que les quatre magasins Conforama des Pays de Savoie vont être touchés par des suppressions de postes. Au total une petite dizaine d’emplois pourraient être supprimés selon le syndicat. Conforama possède deux magasins en Savoie, à Chambéry et Albertville, et deux autres en Haute-Savoie, à Annecy et Cluses.

Les salariés devraient en savoir plus ce lundi, une réunion est prévue entre la direction et les syndicats au siège de l’enseigne en région parisienne. Conforama va fermer 32 magasins en France et supprimer 1900 emplois.