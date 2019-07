Conforama : les salariés stéphanois en grève contre les suppressions de postes

L'Etrat, France

Conforama confirme la suppression de 1 900 postes ainsi que la fermeture de 32 magasins. La direction du groupe l'a annoncé jeudi lors du Comité Central d'Entreprise. Pour le moment le magasin Conforama situé à l'Etrat n'est pas dans la liste des magasins qui vont fermer. Cela n'a pas empêché trois quart des 40 salariés de faire grève par solidarité avec leurs collègues du groupe d'ameublement.

Pour Hervé Brossard, secrétaire du CE au magasin Conforama Saint-Etienne l'Etrat, l'avenir semble bien sombre. Cela fait 36 ans qu'il travaille pour le groupe : "Le moral en prend un coup. Il y a de l'émotion et de la colère mélangées, et puis beaucoup d'inquiétudes parce qu'on ne sait pas où on va. Même si, nous élus, savions déjà depuis l'affaire Steinhoff en septembre 2017, qu'un jour ou l'autre on allait payer les pots cassés."

Tout le monde a peur", Aïcha Meziane, vendeuse chez Conforama

D'habitude c'est au rayon meubles du Conforama que l'on retrouve Aïcha Meziane. 17 ans qu'elle conseille des clients. Ce jeudi, c'est armée d'une pétition qu'elle arrête les voitures des clients, pour leur expliquer pourquoi elle et ses collègues sont en grève et leur demander de signer une pétition en signe de soutien : "L'ambiance ici est très morose. Tout le monde a peur. Il y en a qui ont des crédits, des enfants en bas âge, des engagements....", raconte-t-elle.

Pour Philippe Ippler, délégué Force Ouvrière, c'est l'incompréhension qui domine : "Il y a du travail, on a énormément de clients qui sont demandeurs, je pense que Conforama c'est un magasin qui marche, tout ça c'est par rapport à Steinhoff. On se sent arnaqué." Cela fait 28 ans que Christian travaille pour le groupe d'ameublement. La gorge serrée, il pense déjà aux conséquences du plan social : "On trouve que le gouvernement ne fait pas grand chose non plus pour nous, malgré tous les chômeurs que cela va générer, parce qu'il n'y a pas seulement les 1.900 postes, il y a aussi tous les transporteurs, les fabricants..." De son côté, l'actionnaire du groupe évoque des pertes de près de 500 millions d'euros en France depuis 6 ans.