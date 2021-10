Congrès des buralistes : une profession qui se réorganise

Le confinement et la fermeture des frontières avaient redonné des couleurs aux buralistes puisque les consommateurs étaient privés de déplacement. Pendant cette période, les achats en Belgique ont connu une très forte baisse mais aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Les habitudes sont revenues et les frontaliers refont leur plein à l'étranger où les prix restent attractifs.

Pour Patrick Falewee, le président de la fédération des débitants de tabac du Nord-Pas-de-Calais, il est impératif d'harmoniser les taxes sur le plan européen mais cela ne suffit pas. "Le buraliste se transforme, dit-il, on a un plan négocié avec l'Etat, c'est une aide de 10 millions d'euros pour le réseau . Nous sommes déjà environ 6000 à avoir franchi le pas". Ces professionnels vendent donc du tabac, des jeux de la FDJ, de la presse, deviennent des relais-colis mais plus seulement. Patrick Falewee évoque le circuit court pour " le mettre en valeur. On va également travailler avec les bailleurs sociaux, les fournisseurs d'énergie. On a plein de pistes".

Le président de la fédération régionale des débitants de tabac résume ainsi l'avenir : "on sera de moins en moins acteurs du tabac et de plus en plus ouverts à d'autres horizons."