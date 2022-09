Congrès des exploitants du cinéma à Deauville : Une charte pour réduire la consommation d'énergie

-10% de consommation d'énergie dans les cinémas pour 2024. C'est l'objectif annoncé par Richard Patry, le président de la fédération nationale des cinémas. Une participation à la sobriété énergétique saluée par la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, invitée de la 77e édition du congrès des exploitants de cinéma à Deauville.

Parmi les mesures avancées : la baisse de la température à 19 degrés, comme le conseille le gouvernement, l'extinction des enseignes en dehors des heures d'ouverture du cinéma, la réduction de la climatisation.

Des mesures qui devrait permettre aux établissements de tenir l'hiver. Richard Patry l'affirme : "Les salles doivent contribuer à l'effort national de sobriété écologique, c'est citoyen et c'est aussi une obligation économique face à l'envolée des prix de l'énergie. Après 300 jours de fermeture à cause du Covid, on ne peut pas prendre le risque de subir un délestage d'électricité cet hiver".

3 à 10 % du chiffre d'affaires des cinémas déjà affectés par le manque de spectateurs

Cette volonté de participer aux efforts nationaux en matière énergétique, c'est aussi un moyen d'économiser. En moyenne, selon Richard Patry, "L'énergie pour faire tourner une salle dépasse largement les 3% du chiffre d'affaires", puis ajoute "et 10% dans les cinémas les plus anciens"

Un coût qui s'ajoute sur la baisse de fréquentation de 28% en 2022 par rapport aux années 2017-2019, période d'avant-covid.

À plus long terme, les cinémas placent leur espoir dans de nouveaux projecteurs aux lampes laser consommant environ quatre fois moins d'énergie. Un investissement massif pour lequel la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a promis d'aider à "construire un plan de remplacement", sans avancer de montant ni de calendrier précis.