Conjoncture économique en Normandie : la Manche médaille d'or!

Les derniers chiffres publiés par l'INSEE de Normandie sur la situation économique de la région montrent une baisse du chômage à un niveau qu'on n'avait plus connu depuis 10 ans. Et le principal artisan de cette bonne santé économique, c'est le département de la Manche.

La Manche continue d'afficher une insolente bonne santé économique. Si la Normandie compte désormais seulement 8,3% de chômeurs, c'est dans la Manche que le taux est le plus faible et il a continué de baisser au second trimestre : -0,2%. C'est en partie lié à la progression sur cette période de l'emploi salarié : +0,5% tandis qu'il restait stable dans le reste de la région. Sur un an, la hausse atteint 1,6% dans la Manche.

Plus de chances qu'ailleurs de retrouver un emploi

De bons chiffres liés notamment à un retour vers l'emploi important chez les moins de 25 ans. Au 2e trimestre, le nombre de chômeurs dans cette catégorie à baisser de 2,5% : record de Normandie! Record aussi pour les demandeurs d'emploi en recherche depuis plus d'un an. Leur nombre a aussi baissé d'1% tandis qu'il est stable dans le reste de la région.

Mise en chantiers, industrie : le bon élève manchois

Autres indicateurs de la bonne santé économique dans la Manche, le nombre de chantiers mis en route au second trimestre : +6%. Partout ailleurs dans la région, la tendance est au repli. Notre département est aussi le seul à enregistrer une augmentation de l'activité industrielle : +0,9%. Enfin, les défaillances d'entreprises continuent de diminuer, dans la Manche, plus rapidement qu'ailleurs, avec sur 12 mois, une baisse de 9% des procédures devant les tribunaux de commerce.