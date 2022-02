A Limoges, le Conseil départemental met l'accent sur l'énergie pour son budget 2022

458 millions d'euros. C'est le budget du conseil départemental voté ce jeudi, pour l'année 2022. Les investissements, en baisse, se poursuivent sur les mêmes thématiques que 2020 et 2021 : soutenir la relance, aux côtés des communes, des petites entreprises et des associations.

Presque 83 millions d'euros d'investissements

Avec 82.9 millions consacrés aux investissements, le budget d'investissement est en baisse de 20 millions par rapport à l'année dernière. Pour Jean-Claude Le Blois, Président du Conseil départemental de Haute-Vienne, c'est simplement un retour à la normale, car l'année 2021 avait été marquée par le plan de relance départemental. "On avait été sur des marchés supplémentaires, sur des appels d'offre et des avances de trésorerie pour les entreprises et leur permettre de passer cette crise."

La transition énergétique, un nouveau chapitre

L'année 2022 donne la priorité aux mêmes acteurs que les années précédentes : communautés des communes, associations, et petite entreprises. Mais avec la flambée du coût de l'énergie, le département accorde une attention particulière à la question énergétique.

" On compte déployer des moyens notamment pour les bâtiments départementaux." annonce Jean-Claude Le Blois. "On va faire un effort pour améliorer leur isolation, et nous avons pour projet d'installer des panneaux solaires pour produire de l'électricité autonome."

Pour la droite, l'enjeu majeur est sur les routes

Du côté de l'opposition, la priorité prend une tout autre direction. Les investissements devraient selon Sarah Gentil, cheffe de fil de l'Union de droite, se concentrer "sur la route." De plus, l'élue déplore un budget trop flou et trop insuffisant. "On a des petits investissements de-ci-de-là, mais ce n'est pas ce qu'on demande. Nous voudrions une position beaucoup plus ferme sur un budget d'investissement consacré aux routes."

En fin de matinée, cette thématique a conduit au traditionnel débats sur l'autoroute entre Limoges et Poitiers. Un échange resté stérile. Avant la levée de la séance, l'opposition, qui estime ne pas sentir écoutée, a annoncé son vote hostile à ce budget.