Conseil Municipal spécial sur l'habitat à Marseille ce jeudi

Alors que doit se tenir à Marseille un conseil municipal dédié à l'habitat après le drame de la rue d'Aubagne, des voix s'élèvent parmi les associations et les politiques, pour réclamer la réquisition des logements vacants. Il y en aurait plus de 30 mille à Marseille.

Marseille

C'est un immeuble entièrement rénové mais vidé de ses habitants en haut de la rue de la République (1er et 2ème arrondissements). Les portes ont été scellées, une société de sécurité veille sur les lieux. Ici plusieurs dizaines de logements sont vacants, des locaux commerciaux sont déserts au pied des immeubles. C'est l'exemple même d'espaces qui pourraient être réquisitionnés par le Maire ou par le Préfet.

Une réponse à la crise de l'habitat à Marseille ?

L'association Droit au Logement (DAL) en a fait son cheval de bataille depuis longtemps, et le drame de la rue d'Aubagne, qui a fait 8 morts et des centaines de sinistrés, a relancé cette vieille revendication. Pour Sébastien, membre de l'association à Marseille : "c'est la preuve que des logements vacants, en plein centre ville, pouvant accueillir sans délais des familles à la rue, existent. La mairie paie des hôtels au frais du contribuable pour loger les sinistrés, pourquoi ne pas plutôt réquisitionner ceux là..?"

Un sujet politiquement brûlant

La réponse à cette question est complexe. Tout d'abord juridiquement il est très difficile de s'attaquer au droit de propriété. "Les procédures sont longues et complexes" rappelle Marie-Emmanuelle Assidon, préfète à l'illégalité des chances à Marseille. "Il faut prouver que le logement est vide depuis plus de 6 mois et qu'il n'y a pas de projet d'habitation".

Par ailleurs politiquement c'est un sujet brûlant. Réquisitionner des logements, c'est se mettre à dos les propriétaires, qui sont parfois de grands groupes français ou étrangers, et c'est faire de la mixité sociale à marche forcée.

Certaines associations rappellent pourtant qu'il y aurait 34 mille espace libres à Marseille, dont les deux tiers pourraient être habitables sans trop de délais ni de frais.