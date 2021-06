Conséquence de la crise, à Chambéry, l'élef devient de plus en plus une monnaie virtuelle

L'association qui gère l'élef, la monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien, met en place un financement participatif pour relancer son développement. La monnaie - actuellement utilisée par un millier de particuliers - a elle aussi ressentie les effets de la crise sanitaire.

France Bleu Pays de Savoie - La crise vous a-t-elle fait perdre des adhérents ?

Frédéric Jadis, coordinateur de l'élef - Ça peut être paradoxal, parce que la crise a fait quand même se recentrer le public sur l'importance du local et des circuits courts. Mais pour notre développement, on va beaucoup au contact des commerçants, des associations, des artisans, on fait beaucoup d'événements publics, de marchés. Le fait de ne pas pouvoir les faire à cause de la situation sanitaire, notamment l'an dernier et en ce début d'année 2021 fait qu'on a eu un peu moins de liens créés. Donc, le nombre d'adhérents professionnels a un peu baissé en 2020, en revanche on a maintenu le nombre d'adhérents individuels. Ils étaient 150 avant la crise, on est redescendu à 100. On espère remonter à 150, voire plus cette année !

Autre effet de la crise : on est passé du billet élef, à l'argent virtuel numérique

Oui, même si ça avait été déjà envisagé avant. Mais la crise a permis de mettre en avant ce mode de paiement. Il est désormais possible de payer via son smartphone chez tous les commerçants et professionnels qui acceptent ce moyen. Ça a bien pris, on a aujourd'hui pratiquement la moitié de nos adhérents professionnels qui acceptent l'élef numérique, mais on a encore un travail à faire auprès des utilisateurs. Pour l'instant, il y en a un sur quatre qui se servent de cet outil.

On pense que l'élef numérique va permettre un effet multiplicateur

A combien chiffrez-vous les élefs en circulation dans le bassin chambérien ?

100.000. On est à peu près à 80.000 en circulation de billets élef, et 20.000 en circulation numérique. On veut évidemment toujours plus, et on pense que l'élef numérique va permettre un effet multiplicateur.

Pourquoi lancez-vous un appel aux dons ?

Parce que on s'est aperçu qu'il fallait tisser des liens entre les producteurs et les commerçants qui sont situés plus loin que le bassin de vie chambérien. On veut assurer un développement dans ces territoires proches. On va embaucher un troisième service civique, faire plus de communication, donc nos besoins sont plus grands. On lance cet appel à la campagne de financement participatif jusqu'au 4 juillet.