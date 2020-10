Conséquence du Covid-19, le nombre de bénéficiaires du RSA explose en Haute-Saône

L'insertion dans le monde du travail est d'autant plus compliquée à cause du coronavirus. En Haute-Saône, plus de 450 nouveaux bénéficiaires du RSA ont été dénombrés entre janvier et juin 2020, une hausse de 8,06%. L'avenir n'est pas rassurant pour tous ceux qui ont perdu leur emploi.

La crise sanitaire a un impact sur les plus précaires. Le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de 10% en France en moyenne, entre août 2019 et août 2020. En Haute-Saône, une hausse de 8,06% est observée sur les six premiers mois de l'année 2020.

Dans le département, ils étaient près de 4.000 bénéficiaires fin 2019. En juin 2020, ils étaient déjà presque 450 de plus. Selon les prévisions, la même hausse risque de se produire au second semestre. On avoisinerait dont une hausse de 16% au total du nombre d'allocataires en un an : c'est un véritable boom.

De nouveaux allocataires jeunes et diplômés

Pour les services du département, il est clair que ces nouveaux arrivants sont des victimes de la crise sanitaire. Ce sont des personnes dont le contrat de travail s'est brutalement interrompu. Ils sont plus jeunes, plus diplômés que les allocataires habituels dans le département, et ont déjà travaillé. En temps normal, ils devraient facilement trouver un emploi.

L'avenir de ces jeunes s'annonce donc précaire. Selon les services du département, il leur faut déjà penser à une reconversion dans des secteurs qui recrutent comme le domaine de la fibre, ou encore l'aide à domicile.

L'incertitude fait grimper l'inquiétude

En Haute-Saône, grâce à l'outil "Groupement d'intérêt public 70" qui accompagne les chômeurs, entre 2015 et 2019, 16% des bénéficiaires du RSA avaient pu retrouver un emploi. Actuellement, à cause de la crise sanitaire, c'est plus compliqué d'accompagner les chômeurs vers le marché de l'emploi.

"L'incertitude est là, à cause de la crise sanitaire on ne sait pas pas quand on va en sortir. Les entreprises sont d'autant plus frileuses à ouvrir des postes," s'inquiète Marie-Claire Faivre, vice-présidente en charge de l'insertion sociale au département, élue du Mouvement Radicale :

"A une certaine époque, les entreprises cherchaient de la main-d'oeuvre" Copier

Le mercredi 14 octobre 2020, le président Emmanuel Macron a annoncé une aide exceptionnelle de 150 euros dans les six semaines à venir pour les bénéficiaires du RSA et des APL.