Consommation énergétique : le premier bâtiment de France, livré et certifié RE2028 est à Lagord

Le premier bâtiment de France, livré et certifié RE2028 est à Lagord près de La Rochelle. 28 appartements dans un quartier bas carbone d'un ensemble de 137 logements. Eden Promotion est à l'origine de la construction de la résidence "Alcyone", ces fameux 28 logements qui bénéficient d'une isolation thermique très performante, d'un chauffage collectif au bois, et de panneaux photovoltaïques. Florent Castets, est ingénieur environnement construction à Eden Promotion, plutôt fier d'avoir décroché ce label :

La résidence "Alcyone" et ses 28 appartements labellisés RE2028 © Radio France - Gérald Paris

"La règlementation est anticipée. On a eu la certification de Promotelec service, et en fait, on a construit ces appartements pour être déjà dans les clous de ce qui sera demandé dans moins de cinq ans. Il faudra rester en dessous des 330 kilos watt heure par an. On a du coup, une isolation extérieure très performante. A base de bois, et de structures métalliques blanches à l'extérieur. Un bardage recyclable à bas prix, qui permet avec sa couleur claire de ne pas absorber la chaleur du soleil., et pour le chauffage, c'est à base de granulé de bois, un chauffage collectif très économique."

Résidence "Alcyone", en bardage bois à Lagord. C'est le premier bâtiment en France à avoir obtenu le label RE2028 © Radio France - Gérald Paris

Un chauffage à granulés très performant, pour Frédéric Leclerc, le directeur général de l'office de l'agglomération de La Rochelle. Il gère dans cet ensemble 55 appartements sociaux :

"La chaufferie centrale dessert les 137 logements, dont les 28 certifiés RE208. Le prix du kilo watt du bois est à 5 centimes, celui du gaz à 8 centimes, et l'électricité à au moins 20 centimes. C'est le meilleur compromis en ce moment."

Un confort thermique très apprécié des habitants

Aurélie est maman de deux enfants, elle habite un T3 depuis le début de l'année, en janvier. "L'hiver c'est très bien, il fait même très chaud dans le couloir d'entrée. En terme de chauffage, c'est bien isolé, rien à dire, et l'été, en fermant bien les fenêtres, il fait frais."

Sur le toit de la résidence "Alcyone", des panneaux phovoltaïques permettent de réduire la facture. Florent Castets, ingénieur environnement construction à Eden Promotion :

"L'électricité solaire est utilisée pour les ascenseurs, la ventilation, l'éclairage des parties communes, mais le surplus, au lieu de le rebasculer sur le réseau, on a choisi d'alimenter des chauffe-eaux à chaque étage, de façon à limiter le gaspillage du "bouclage" de l'eau chaude sanitaire ( avec la distance entre la chaufferie, et les bâtiments, l'eau chauffée perd un peu en température avec la distance )"

Et pour être vertueux ce quartier a aussi enterré deux cuves de 3000 litres pour récupérer les eaux de pluie pour arroser les arbres au pied de la résidence, mais aussi pour pouvoir être utilisées pour les potagers des jardins partagés. Un quartier bas carbone qui encourage aussi l'utilisation de composteurs. Ils sont eux aussi au pied des résidences.