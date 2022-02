Consommation : la guerre des prix est déclarée entre les agriculteurs et la grande distribution

Quel sera le prix des oeufs, du poulet ou du lait demain au supermarché ? Les agriculteurs, les industriels et les grandes surfaces ont jusqu'à la fin du mois pour se mettre d'accord. Des négociations plombées cette année par l'inflation et la hausse des matières premières.

Chaque année c'est la même chose. Les industriels et la grande distribution se livrent un véritable bras de fer sur les prix de vente à appliquer dans les supermarchés. Au bas de l'échelle, il y a les agriculteurs qui réclament une juste rémunération de leur travail. "Les enjeux sont vraiment colossaux", reconnait Hervé de Viron, producteur de lait à Rouperroux Le Coquet et président des Jeunes Agriculteurs de la Sarthe. "C'est en ce moment que sont fixés les prix de tous les produits alimentaires qui vont être vendus en grande surface cette année".

L'inflation et l'augmentation des prix de l'énergie font exploser les coûts de production

Agriculteurs, transformateurs et distributeurs ont jusqu'au 28 février pour se mettre d'accord, sachant que ce sont souvent les grandes surfaces qui impriment le rythme. Depuis un an, la loi Egalim 2, entrée en vigueur en octobre dernier, est censée améliorer les revenus des agriculteurs en prenant en compte leurs coûts de production. Sauf que, selon Hervé de Viron, "ce n'est pas le cas ou pas totalement". Surtout que cette année l'inflation fait exploser les charges des producteurs et crispe les négociations. "On a eu des grosses, grosses augmentations, surtout sur les carburants, sur le prix de l'alimentation de nos animaux". Sans parler du prix de l'énergie.

Un éleveur de poulets de Cré-sur Loir, interrogé par France Bleu Maine, estime à 25.000 euros la hausse de ses coûts de production ces derniers mois. "Et c'est encore pire pour les exploitations porcines. Ça va se compter en centaines de milliers d'euros sur la fin de l'année, si ça ne change pas. Pareil en volaille, ça va être des dizaines de milliers d'euros de manque dans les exploitations".

Une nouvelle fois, Hervé de Viron accuse la grande distribution de tirer les prix vers le bas. Alors l'éleveur sarthois demande un petit effort. "Mon lait, je le vends cette année plus ou moins 35 centimes le litre. Il est vendu 75 centimes, 80 voire 85 centimes en grande surface. Ce qu'on demande, c'est au moins trois centimes de plus au litre". Deux centimes de plus pour les œufs. Dix centimes de plus par kilo de poulet.

"C'est sûr qu'il y a des coûts de transformation, mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a des transformateurs qui vivent très bien. On a des distributeurs qui vivent très bien et à côté de ça, on a des agriculteurs qu'on peine à renouveler. On a besoin de jeunes agriculteurs et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de payer le prix du lait à sa juste valeur".

Hervé de Viron, producteur de lait et président des Jeunes Agriculteurs de la Sarthe © Radio France - Yann Lastennet

Le consommateur devra-t-il payer ?

L'inflation n'est pas la seule responsable de la hausse des coûts de production. Les agriculteurs sont soumis de plus en plus à des normes environnementales qui font grimper les prix. "On nous demande depuis des années d'avoir un produit qui soit de qualité. Et à côté de ça, une fois qu'on arrive en magasin, on ne veut plus le payer". Les opérations coup de poing de certaines enseignes, comme la baguette de pain à 29 centimes de chez Leclerc, énerve particulièrement le président des Jeunes Agriculteurs de la Sarthe. "Monsieur Leclerc, c'est une communication, donc il se met du côté du consommateur, mais il y a un moment, il faut arrêter de faire croire aux consommateurs que manger, ça ne coûte rien. _Il y a encore 30 ou 40 ans, c'est 60 % du budget des ménages passaient dans l'alimentation_. Maintenant, c'est 10 ou 15 %". Pour mieux manger, le consommateur devra donc mettre la main à la poche.

Pour mettre la pression sur les négociations, les agriculteurs sarthois envisagent de nouvelles actions dans les supermarchés du département ou devant la préfecture dès la fin de la semaine.

Réécoutez l'interview d'Hervé de Viron, président des Jeunes Agriculteurs de la Sarthe