Consommation : le "Green Friday", alternative au "Black Friday"

Vous allez peut-être céder aujourd'hui à la frénésie du "Black Friday", une journée durant laquelle les enseignes n'hésitent pas à brader à tout va leurs produits. A un mois des fêtes de Noël, ce rendez-vous venu des États-Unis séduit de plus en plus de consommateurs qui y trouvent l'occasion de faire des économies. Une période qui donne lieu à de nombreuse campagnes de publicité et de communication et qui donne parfois aussi envie de s'offrir un nouveau sèche-linge ou une nouvelle cafetière, qui sait.

Une structure a décidé de prendre le contre-pied de ce "Black Friday" en proposant un "Green Friday". Il s'agit d'Envie Loire, une entreprise spécialisée dans le recyclage des appareils électroménagers et informatiques. Ce vendredi elle propose des ateliers et des diagnostics gratuits.

Pierre-Gilles Gayet, directeur général d'Envie Loire : "L'idée c'est de faire réfléchir les gens et de les sensibiliser à une autre façon de consommer. Plus durable, plus responsable. Si on arrive à devenir "consommacteurs" peut-être que l'on vivra dans un monde meilleur, pour que chacun se sente responsabilisé dans sa manière d'acheter et ne pas subir toutes les promotions. C'est aussi l'occasion de proposer aux gens de rapporter leur appareil pour le faire diagnostiquer par nos services gratuitement pour leur permettre de savoir combien cela coute de réparer par rapport au prix d'un produit neuf"