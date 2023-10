Consommation : les tickets-restaurant intégralement dématérialisés d'ici 2026, annonce le gouvernement

Le gouvernement veut accélérer la dématérialisation des tickets-restaurant. Ce lundi sur franceinfo, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, a annoncé vouloir atteindre la généralisation d'ici à 2026. Le but est "faire en sorte que ça coûte moins cher aux restaurateurs", indique-t-elle.

ⓘ Publicité

La ministre estime que "les commissions sont trop élevées et les démarches sont beaucoup trop lourdes" pour les professionnels de la restauration. Elle rappelle "qu'un quart des commerces" refuse les tickets-restaurant actuellement. "J'ai missionné il y a plusieurs mois l'Autorité de la concurrence, pour voir si le fonctionnement du marché des tickets-resto était équitable. Nous aurons les résultats dans les jours qui viennent" mais si un "dysfonctionnement de marché était prouvé, je ne prendrais pas de temps pour plafonner les commissions".

Olivia Grégoire a rappelé que les commissions sont aujourd'hui comprises "entre 3 et 5%". "Nous les plafonnerons au plancher plutôt qu'au plafond", a assuré la ministre. Et alors que "cinq millions de Français salariés" utilisent des tickets-restaurant, la ministre déléguée a également promis un accompagnement des entreprises n'ayant "pas fait le virage du numérique. Il faut qu'on reçoive les organisations professionnelles pour voir ce qui bloque". "C'est un élément du pouvoir d'achat des salariés et ça me semble important de le simplifier", a précisé Olivia Grégoire. De plus, "c'est essentiel que dans la dématérialisation, on puisse continuer à donner une partie de ces tickets-resto" aux associations, a-t-elle conclu.

Une annonce saluée par l'association nationale des DRH

Réagissant à cette annonce, Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, a salué sur franceinfo "une plutôt bonne nouvelle en termes de gestion administrative pour les salariés". Selon lui, la fin des tickets-restaurant papier représentera "une gestion plus simple" également pour les entreprises. "En revanche, il faut les outils digitaux et techniques nécessaires dans les petites organisations pour le faire", a-t-il indiqué.

Le vice-président de l'Association nationale des DRH soutient que cette "nouvelle était attendue" après la fermeture "en février 2023 de la centrale de règlement des titres". "Avant, le restaurateur envoyait son ticket à la centrale qui gérait tout, puis quand elle a fermé, il a dû tout gérer, ce qui lui coûtait cher en commissions et frais de traitement administratif", explique-t-il. Benoît Serre s'attend également à ce que "le sujet des tickets-restaurant devienne un des sujets de négociations annuelles obligatoires soit pour en augmenter la valeur, soit pour basculer en digitalisation et permettre une gestion au plus près de ce sujet-là".

Face à l'inflation galopante, Benoît Serre plaide pour renouveler la possibilité d'utiliser les tickets-restaurant pour tout produit alimentaire au-delà du 31 décembre 2023. "Dans la configuration actuelle, ce serait pas mal que ce soit prolongé", insiste-t-il. Il rappelle par ailleurs que certains salariés font le choix de donner leurs tickets-restaurant à des associations, "ce qui ne sera plus possible avec la dématérialisation". "Il y a un travail supplémentaire à faire pour savoir comment on dématérialise tout en maintenant le caractère assez souple de l'utilisation des tickets-restaurant", indique-t-il.