"Consommer, c'est voter" : l'appel de commerçants indépendants du Sud-Ouest, face à la baisse de fréquentation

Sur les réseaux sociaux, plusieurs petits commerçants en circuits-courts des Landes et du Pays Basque réclament du soutien. Selon eux, la fréquentation est en chute libre depuis septembre 2021. Ils appellent les consommateurs à se mobiliser, en achetant aux commerçants et artisans locaux.

Plusieurs commerçants indépendants travaillant en circuits-courts dans les Landes et le Pays-Basque nous appellent à mieux consommer. Ils tirent la sonnette d'alarme sur les réseaux sociaux : depuis la rentrée, la fréquentation chute. Selon eux, la tendance du consommer mieux, marquée pendant le covid, retombe comme un soufflé.

"Soutenez nous, consommer c'est voter", clament deux auto-entrepreneuses locales.

Une baisse de fréquentation marquée après les confinements

C'est notamment le constat d'Elise Dupruilh, co-gérante du magasin de vrac et circuit-court La Mesure, créé en 2016 à Bayonne. En octobre, elle a vu son chiffre d'affaire chuter de 40%, par rapport à la période post-covid.

"Il y avait une volonté de mieux consommer, d'acheter local, etc. Mais cela s'est très vite essoufflé. On le ressent dans notre épicerie, nos maraîchers, nos producteurs, nos artisans aussi. On a des convictions, on va essayer de tenir, mais même dans l'écologie on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On a besoin de sous qui rentrent", pointe Elise Dupruilh.

"On est dans la chute, tout le monde le ressent" : Elise Dupruilh, co-gérante de La Mesure à Bayonne Copier

"Chaque jour est pire que le précédent", alertent Elise et Benjamin du magasin La Mesure, à Bayonne, sur Instagram

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Consommer, c'est voter", l'appel au soutien d'une Landaise

Depuis 2015, Léa Gazagne se déplace dans les Landes avec La Vrac Mobile : une camionnette de produits en vrac, bio et locaux. Aujourd'hui, face à la baisse de fréquentation marquante, elle risque de mettre la clef sous la porte.

#Commercesendanger : Léa Gazagne, fondatrice et gérante de La Vrac Mobile depuis 2015, lance un appel sur sa page Facebook

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Selon la jeune-femme, "consommer, c'est voter".

"Si nous on s'arrête, ce sont toujours les mêmes qui gagnent : la grande distribution. Essayez au maximum de soutenir vos commerces de proximité. On valorise le travail des gens d'ici, on réduit les déchets pour de vrai, on travaille avec des valeurs écologiques, économiques, et humaines", explique Léa Gazagne.

L'interview de Léa Gazagne à réécouter en intégralité :

"Ce sont les messages que j'ai envie de faire passer" : écoutez l'interview de Léa Gasagne, avec Sophie Allemand Copier

Léa, la fondatrice de La Vrac Mobile dans les Landes © Radio France - Sophie Allemand